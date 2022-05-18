Avcılar E-5'te ters istikamette seyreden motosikletli kamerada - Son Dakika
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Avcılar E-5'te ters istikamette seyreden motosikletli kamerada

18.05.2022 13:34
Avcılar E-5'te ters istikamette seyreden motosikletli kamerada

Avcılar E-5'te gece saatlerinde ters yola girerek hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atan motosikletli kameraya yakalandı.

Avcılar E-5'te gece saatlerinde ters yola girerek hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atan motosikletli kameraya yakalandı.

Olay, gece 03.30 sıralarında Avcılar E-5'te Topkapı istikametinde yaşandı. İddiaya göre kimliği belirlenemeyen bir motosikletli, Topkapı istikametinde ilerleyen sürücülerin bulunduğu yola girip Edirne yönünde ilerlemeye başladı. O sırada bir sürücü, ters yönde giden motosikletliye çarpmamak için son anda manevra yaptı. Hem kendi hem de diğer sürücülerin canını hiçe sayan motosikletlinin tehlikeli yolculuğu araç kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Topkapı, Avcılar, Edirne, E 5, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Avcılar E-5'te ters istikamette seyreden motosikletli kamerada - Son Dakika


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