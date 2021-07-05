Son dakika: Avcılar E-5 Yanyol Caddesi'nde sıkışmalı kaza: 2 yaralı - Son Dakika

E-5 Yanyol Caddesi Avcılar- Beylikdüzü istikametinde 2 aracın karıştığı sıkışmalı trafik kazası gerçekleşti. Araç içerisine sıkışan 2 yaralı, itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

Kaza, saat 23.15 sıralarında E5 Yanyol Caddesi Avcılar-Beylikdüzü istikametinde meydana geldi. İddiaya göre sürücü hakimiyetini kaybeden 34 S 7406 ve 34 BCG 485 plakalı 2 otomobil yanyoldaki refüje çıktı. Otomobillerden biri refüjde bulunan otoyol aydınlatma direğine çarparken diğer araç ise yaya üst geçidine çarptı. Kaza yapan araçlardaki 2 kişi bulundukları yerde sıkışarak mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, sıkışma sonucu yaralanan 2 kişiyi araç içerisinden çıkarttı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonucu E-5 Karayolu'nda uzun araç kuyrukları oluşurken, kazaya karışan araçların vinç yardımıyla kaldırılması ve otoyolun temizlenmesiyle trafik akışı normale döndü. - İSTANBUL