AVCILAR ESKİ BELEDİYE BAŞKANI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika
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AVCILAR ESKİ BELEDİYE BAŞKANI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

05.04.2022 10:45

? İSTANBUL merkezli 5 ilde 'İhaleye fesat karıştırma' ve 'Resmi belgede sahtecilik' iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında Avcılar eski Belediye Başkanı Handan Toprak'ın ve belediye çalışanlarının da bulunduğu 21 şüpheli adliyeye sevk edildi.

? İSTANBUL merkezli 5 ilde 'İhaleye fesat karıştırma' ve 'Resmi belgede sahtecilik' iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında Avcılar eski Belediye Başkanı Handan Toprak'ın ve belediye çalışanlarının da bulunduğu 21 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; örgütlü olarak 'İhaleye Fesat Karıştırma' ve 'Resmi Belgede Sahtecilik' suçlarından aralarında Avcılar Belediyesi görevlilerinin de bulunduğu 27 şüpheliye yönelik 1 Nisan 2022 tarihinde operasyon yapıldı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Tekirdağ ve Balıkesir'de yapılan eşzamanlı operasyonda 21 kişi gözaltına alındı. Avcılar eski Belediye Başkanı Handan Toprak'ın da bulunduğu 21 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Küçükçekmece Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüphelilerin adliyedeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

AVCILAR ESKİ BELEDİYE BAŞKANI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
AVCILAR ESKİ BELEDİYE BAŞKANI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
AVCILAR ESKİ BELEDİYE BAŞKANI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

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Eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak, tutuklandı! Eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak, tutuklandı! Avcılar eski Belediye Başkanı Handan Toprak Benli tutuklandı Avcılar eski Belediye Başkanı Handan Toprak Benli tutuklandı

Handan Toprak, Küçükçekmece, İstanbul, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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