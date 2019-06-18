Avcılar Exclusive Bayraklı'da 5 yıldızlı yaşam

İzmir'de kuruluşunun 30. yılında 925 milyon lira yatırım planlayan Avcılar İnşaat, 3 tane "5 yıldızlı proje" hayata geçiriyor.

İzmir'de kuruluşunun 30. yılında 925 milyon lira yatırım planlayan Avcılar İnşaat, 3 tane "5 yıldızlı proje" hayata geçiriyor. Konut-ofis-alışveriş merkezleri olarak tasarlanan ilk proje olan Avcılar Exclusive Bayraklı, gökdelenlerdeki olumsuzlukları ortadan kaldıracak şekilde 8 katlı yatay mimarisiyle dikkat çekiyor.



Yeni proje, Avcılar Exclusive Tanıtım Ofisinde düzenlenen toplantıyla tanıtıldı. Avcılar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı İdris Avcı, bugüne kadar 788 bin metrekare alanda 4 bin 165 konut ve 647 iş yeri inşa ettiklerini belirterek, "İzmir'de kurulduk, İzmir'de büyüdük, bu şehre kalben bağlıyız, İzmir bizim yaşam sevincimiz. Kurucumuz ve onursal başkanımız Hikmet Avcı'nın çizdiği yolda modern yaşam alanları oluşturmak tek hedefimiz. Tüm projelerimizi, yatırımcımıza yüzde 200 oranında kazanç sağlayan 'modernizmin mimarı' vizyonuyla hayata geçiriyoruz. Avcılar Exclusive Bayraklı ise sadece yatırım açısından kazanç sağlamayacak, getirdiği yeniliklerle hayal ettiğiniz yaşamı da sunacak" dedi.



İdris Avcı, Avcılar ailesi olarak kuruluşlarının 30. yılını kutladıklarını ve bu nedenle 30. yıla özel peşin alımlarda yüzde 30 indirim fırsatını sunduklarını ifade etti. Ayrıca herkesin ofis ya da ev sahibi olabilmesi için tüm imkanlarını seferber ettiklerine dikkat çeken Avcı, şirket bünyesinde "72 ay vade ve sıfır faiz" imkanı da sunduklarını belirterek, "Dileyen müşterilerimiz de 0,98 faiz oranıyla 120 ay vade ile banka kredisi kullanabilecek" diye konuştu.



Yatay mimari



Bayraklı'nın gökdelenler bölgesi olmasına karşın, insanların gökdelenlerde yaşamın olumsuz yönlerini görmeleri nedeniyle bu tür yapılardan uzaklaştığını ifade eden Avcı, "Biz de bu alana gökdelen yapabilirdik. Ancak yatırımcılarımızın sesine kulak verdik. 8 katlı yatay bir mimariyi tercih ettik. Bunu yaparken güvenliği en üst seviyede tuttuk. Zemininde kullanılan büyük çap ve derinlikte inşa edilen ve yük taşıma kapasitelerinin fazlalığı ile bilinen 97 fore kazık kullandık. Bu aslında 30 katlı bir kule için en güvenli inşaat modeli iken biz bunu sadece 8 katlı Avcılar Exclusive Bayraklı için kullandık. Exclusive Bayraklı, Türkiye'de yapı güvenliği en yüksek olan projelerden olacak" dedi.



"Trafik çilesine son"



Avcılar Exclusive Bayraklı'nın en önemli özelliklerinden birinin ofis ve ev konsepti olduğuna dikkat çeken Avcı, bunun yatırımcıya dünyanın en değerlisi olarak kabul gören zamanı kazandıracağını söyledi. Projenin Metro, İZBAN ve otobüs duraklarına, alışveriş merkezlerine, İzmir Adliyesine, hastane ve eğitim kurumlarına çok yakın olduğunu belirten İdris Avcı, "Aslında şehri ayağınıza getirdik. Buradan konut ve ofis sahibi olanlar, evinden çıkıp yürüme mesafesinde ofisine ulaşabilecek" şeklinde konuştu.



"En modern proje"



İzmir'in her zaman yeni, çağdaş ve modern olanı aradığını, bunu yaşamına da yansıttığını belirten Avcı, "İşte bu öyle bir proje. Modernizmin mimarından en modern proje. Huzurdan güvenliğe, lüksten yatırımcısına kazandıran tüm özellikleri barındırıyor" dedi. Avcı, açıklamalarına şöyle devam etti: "İç mekanlarda ferahlık ve konfor ön planda tutuldu. Geniş mutfak, geniş balkonlar da yine projenin dikkat çeken özellikleri arasında yer aldı. 500 konutun bile ihtiyacından fazla olan 2 bin 500 metrekarelik sosyal donatı alanı oluşturuldu. Açık, kapalı yüzme havuzu, fitness, oyun salonu, restoran, kafeler, alışveriş alanları, hamam, sauna, maç izleme alanları, sinema ve dinlenme odaları bulunuyor. Projede konut ya da ofis sahipleri değil misafirler dahi düşünüldü. Misafirlerin konaklayabileceği, kiralanabilen süit daireler olacak. Ofis bloğu için açılıp kapanabilen tavan tasarlandı. Böylece temiz hava ve gün ışığı kontrol edilecek. Nem, küf gibi insan sağlığına zarar verebilecek tüm etkenlerin yapıdan uzaklaştırılacak. Gökdelenlerin aksine ofis ve konutların diğer camları da açılabilecek."



"Otopark-aidat derdi yok"



Avcılar ailesi olarak sadece inşaat sektöründe faaliyet gösterdiklerini ve yüksek kalitede yapı üreterek 30 yılı geride bıraktıklarını söyleyen İdris Avcı, "Projelerimizi banka kredisi kullanmadan tamamen öz sermayemizle gerçekleştiriyoruz. Bu yüzden de bütün taahhütlerimizi söz verdiğimiz süreden önce yerine getiriyoruz. Zemin altında 2 katlı kapalı otopark ile arabayı nereye park edeceğinizi düşünmeyeceksiniz. Ayrıca yüksek yapıların sorunu olan yüksek aidatlarla da karşılaşmayacaksınız" diye konuştu.



"Tam yatırım zamanı"



İzmir'de konut sektöründe diğer büyük şehirlerde olduğu gibi çok fazla proje olmadığını, Avcılar Exclusive'in lokasyonuyla eşsiz olduğu belirten İdris Avcı, "Bu ortamda yapılabilecek en güzel yatırımın fırsatını sunuyoruz. Çünkü proje 5 yıldızlı, lokasyon 5 yıldızlı, yatırımcının kazancı da 5 yıldızlı" dedi.



100-148 metrekare arası 3+1 daireler ve 167-173 metrekare arası 4+1 dairelerin yer aldığı projede, ofisler 60-239 metrekare seçenekleriyle, dükkanlar ise 32-477 metrekare seçenekleriyle satışa sunulacak. Nefes alan mimarisi ile dikkat çeken projede, açık-kapalı mutfak seçenekleri, tüm dairelerde balkon, resepsiyon ve güvenlik sistemi, kartlı giriş sistemi, fitness salonu, oyun salonu, 2 özel kapalı otopark, açık-kapalı yüzme havuzu, ticari alanlar, kafeler, restoranlar, alışveriş alanları, hamam-sauna, maç izleme alanları, sinema odaları ve dinlenme odaları gibi özellikler de yer alıyor. - İZMİR

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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