Avcılar feci kaza güvenlik kamerasında - Son Dakika

Avcılar feci kaza güvenlik kamerasında

10.02.2021 10:21

Avcılar feci kaza güvenlik kamerasında Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı Avcılar'da virajı alamayan bir araç takla attıktan sonra yol kenarındaki çim alana çıktı.

Avcılar feci kaza güvenlik kamerasında

Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı

İSTANBUL - Avcılar'da virajı alamayan bir araç takla attıktan sonra yol kenarındaki çim alana çıktı. Yaşanan kaza anı güvenlik kamerası tarafından da saniye saniye kaydedilirken sürücü araçtan burnu bile kanamadan çıktı.

Kaza, dün Tahtakale Mahallesi Ispartakule mevkiinde meydana geldi. Viraja hızlı giren Ford Focus marka aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybettikten yol kenarındaki kaldırma çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan araç yol kenarındaki çim alana çıktı. Kazayı gören vatandaşlar yardıma koşarak polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaşanan anları görgü tanığı bir vatandaş anlatarak, " Araç aşağıdan geldi takla attı. Ölü yaralı yok" dedi

Burnu bile kanamadı

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde aracın hızla gelerek direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasındaki 2 kez takla atarak çim alana çıkması yer aldı. Görüntülerin devamında ise sürücünün kazanın hemen ardından burnu bile kanamadan araçta çıkması yer aldı.

Avcılar feci kaza güvenlik kamerasında
Avcılar feci kaza güvenlik kamerasında
Avcılar feci kaza güvenlik kamerasında
Avcılar feci kaza güvenlik kamerasında

Avcılar, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Avcılar feci kaza güvenlik kamerasında - Son Dakika


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