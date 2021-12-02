Avcılar gişelerde kış lastiği denetimi - Son Dakika

Avcılar'da şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan araçlar için getirilen zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında denetim yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Şehit Şakir Koç Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, Avcılar'daki Tem gişelerde şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan araçlar için getirilen zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında denetim yaptı. Polis ekipleri, vatandaşların güvenli seyahat edebilmeleri için araçlarda, kış lastiğinin olup olmadığını kontrol etti. Polis ekipleri, lastiklerin diş derinliklerini ölçtü. Lastikte kaplama bulunan ve diş derinliği 4 mm'den az olan lastiklerin takılı olduğu araçlar denetimden geçemedi. Kış lastiği yıpranan sürücüler uyarıldı. Ayrıca hafriyat ve mal taşımacılığı yapan kamyonların arka ve yan korumalıkları kontrol edildi. Ekipler, sürücülerin evraklarını kontrol ederek, onları yolculuk boyunca kurallara uymaları yönünde de uyardı. - İSTANBUL