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Avcılar Gişeleri'nde kamyonet karşı şeritten gelen panelvana çarptı - Son Dakika

Avcılar Gişeleri'nde kamyonet karşı şeritten gelen panelvana çarptı

07.01.2022 21:30

Avcılar Gişeleri'nde kamyonet karşı şeritten gelen panelvana çarptı Kamyonetin sürücüsü olay yerinden kaçarken, panelvan sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu TEM Otoyolu Avcılar Gişeleri'nde, Edirne İstikametine seyir halinde olan bir kamyonet, karşı şeritten gişelere giriş yapan...

Avcılar Gişeleri'nde kamyonet karşı şeritten gelen panelvana çarptı

Kamyonetin sürücüsü olay yerinden kaçarken, panelvan sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu

İSTANBUL - TEM Otoyolu Avcılar Gişeleri'nde, Edirne İstikametine seyir halinde olan bir kamyonet, karşı şeritten gişelere giriş yapan panelvan araca çarptı. Kamyonet sürücüsü kaza sonrası olay yerinden kaçarken, panelvan sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Olay, saat 19.00 sıralarında Avcılar Gişeleri'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Avcılar'dan Edirne istikametine seyir halinde olan 07 APM 061 plakalı kamyonet, Avcılar Gişeleri'ne giriş yaparken beton bariyere çarparak kontrolden çıktı. Gişelerin arasındaki tel bariyerin diğer tarafına geçen kamyonet, karşı şeritten gişelere giriş yapan 34 DLE 009 plakalı Kazım K. kontrolündeki panelvan araca çarptı. Kazadan kısa süre sonra kamyonet sürücüsü olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kazanın gerçekleştiği her iki istikametteki gişeyi kapatarak, geçişleri diğer gişelerden sağladı. Araçlar, olay yerine gelen çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

"1 metreyle kendimizi kurtardık"

Kazada yara almadan kıl payı kurtulduğunu ifade eden Kazım K., "Karşıdaki araç bariyere sürtüp benim bu tarafa uçtu. 1 metreyle kendimizi kurtardık. Arkadaş, ben resimleri çekerken kaçtı. Yakalamaya çalıştım fakat teller elimi kesti. Yakalayamadım. Karşı tarafın burnu kanıyordu. Biz de bir şey yok" dedi.

Avcılar Gişeleri'nde kamyonet karşı şeritten gelen panelvana çarptı
Avcılar Gişeleri'nde kamyonet karşı şeritten gelen panelvana çarptı
Avcılar Gişeleri'nde kamyonet karşı şeritten gelen panelvana çarptı
Avcılar Gişeleri'nde kamyonet karşı şeritten gelen panelvana çarptı
Avcılar Gişeleri'nde kamyonet karşı şeritten gelen panelvana çarptı

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TEM Otoyolu, Kamyonet, Avcılar, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Avcılar Gişeleri'nde kamyonet karşı şeritten gelen panelvana çarptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avcılar Gişeleri'nde kamyonet karşı şeritten gelen panelvana çarptı - Son Dakika
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