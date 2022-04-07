Avcılar göl kenarında Alzheimer hastası 68 yaşındaki adamın cesedi bulundu - Son Dakika
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Avcılar göl kenarında Alzheimer hastası 68 yaşındaki adamın cesedi bulundu

07.04.2022 23:56
Avcılar göl kenarında Alzheimer hastası 68 yaşındaki adamın cesedi bulundu

Avcılar'da 4 aydır kendisinden haber alınamayan 64 yaşındaki Alzheimer hastası Burhan Yılmazcoşar'ın cansız bedeni, Avcılar'da göl kenarında bulundu.

Avcılar'da 4 aydır kendisinden haber alınamayan 64 yaşındaki Alzheimer hastası Burhan Yılmazcoşar'ın cansız bedeni, Avcılar'da göl kenarında bulundu.

Olay, geçtiğimiz gün Avcılar Firüzköy Mahallesi Küçükçekmece Gölü kenarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler göl kenarındaki sazlık alanda ilaçlama yaparken göl yüzeyinde bir kişinin hareketsiz durduğunu gördü. Durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Ekipler tarafından gölden çıkarılan kişinin, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinde hayatını kaybettiği tespit edildi. İncelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılan cesedin, 24 Aralık tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan 64 yaşındaki Alzheimer hastası Burhan Yılmazcoşar'a ait olduğu tespit edildi.

Yakınlarından alınan bilgiye göre, Avcılar'daki evinden lacivert mont ve siyah kasketi ile ayrılan Burhan Yılmazcoşar'dan aylardır haber alınamıyordu. Coşar'ın şüpheli ölüm nedeni hakkında da araştırmanın devam ettiği belirtildi. - İSTANBUL

Avcılar göl kenarında Alzheimer hastası 68 yaşındaki adamın cesedi bulundu
Avcılar göl kenarında Alzheimer hastası 68 yaşındaki adamın cesedi bulundu

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Küçükçekmece Gölü, Alzheimer, İstanbul, Avcılar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Avcılar göl kenarında Alzheimer hastası 68 yaşındaki adamın cesedi bulundu - Son Dakika


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