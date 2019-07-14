Avcılar hünerlerini sergiledi
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Avcılık bayramında bir araya gelen Mustafakemalpaşa Merkez Avcılık ve Atıcılık Kulübü üyeleri, hünerlerini yaptıkları atışlarla sergiledi.
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 02:27 Kaynak: İHA
Avcılık bayramında bir araya gelen Mustafakemalpaşa
Merkez Avcılık ve Atıcılık Kulübü üyeleri, hünerlerini yaptıkları atışlarla sergiledi.
Mustafakemalpaşa Ayazma mevkinde bulunana atış poligonunda gerçekleşen kutlamalara, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar
da katıldı. Kanar, "Bende bir avcı olarak bu tür sosyal faaliyetlerin devamından yanayım. Bu tür etkinliklerin daha güzel ortamlarda olabilmesi için belediye olarak elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışacağız. Vatandaşımız hizmetin en güzeline layık" dedi.
Belediye başkanın da atış yaptığı etkinlikte, avcılar hünerlerini sergiledi. - BURSA
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