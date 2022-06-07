İSTANBUL -AVCILAR İLE ESENYURT'UN KESİŞTİĞİ NOKTADA KAPATILAN KAVŞAK DAVA KONUSU OLDU

ESENYURT ile Avcılar'ın birleştiği noktadaki kavşağın kapatılma kararı yargıya taşındı. Kavşağın kapatılmasıyla Esenyurt 112 Acil Sağlık Merkezi'nden yolun karşısındaki 500 metre uzaklıktaki hastaneye gidebilmek için en az 5 dakikalık yolun kat edilmek zorunda kalındığı belirtildi. Kaymakamlığın idare mahkemesine açtığı davaya özel hastanenin yönetimi de müdahil oldu.

Avcılar'daki Firuzköy ile Esenyurt'taki Doğan Araslı Bulvarı'nı birleştiren noktadaki kavşak İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2019 yılında bariyerlerle kapatıldı. Avcılar Yeşilkent Mahallesi deprem toplanma alanı ve polis karakollarına ulaşımın sağlandığı Esenyurt'tan gelen Doğan Araslı ile Firuzköy Bulvarı'nın kesiştiği yerdeki sola dönüşün kapatılmasına tepkiler oldu. İstanbul Valiliği, İBB, Esenyurt ile Avcılar kaymakamlıkları, Esenyurt ile Avcılar belediyelerine yapılan başvurular üzerine dönüş yolu 2 ay sonra 18 Kasım 2019 tarihinde yeniden ulaşıma açıldı.

Esenyurt Belediyesi 'nin başvurusu üzerine İBB, geçen yılın aralık ayında dönüş yolunu tekrar kapattı. Esenyurt Kaymakamlığı, bu kararın trafik yoğunluğunu arttırdığını, dönüş noktasında bulunan hastaneye ulaşmada büyük gecikmelere neden olduğunu belirterek İstanbul 3'üncü İdare Mahkemesi'nde dava açtı. Bu davaya yakındaki bir özel hastane de müdahil oldu. Yolun kapatılmasına rağmen Esenyurt'tan Avcılar yönünde giden araçların halen çalışan trafik lambaları nedeniyle gereksiz beklediği, buradan dönemeyen araçların yoğun trafikte en az 2 kilometre giderek tekrar dönüş noktasına gelebildiği belirtildi.Esenyurt Namık Kemal Mahallesi Muhtarı Murat Cambaz, hemen yanlarında 112 Acil Sağlık birimi bulunduğunu, ihbar durumunda en yakında yolun karşısındaki 500 metre uzaklıktaki özel hastaneye gidebilmek için Avcılar yönüne trafik yoğunluğunda en az 4-5 dakikalık yolu kat etmek zorunda kaldıklarını söyledi. Muhtar Cambaz, "İnsan hayatı için bazen 1 saniyenin bile büyük önemi var. Topladığımız imzaları Esenyurt ve İBB'ye verdik. Yanıt alamadık" dedi. Kısa süre önce hastaneye gitmek zorunda kalan Beşir Zengin de, kavşağın kapatılması nedeniyle trafikte 15 dakika fazla yol kat ettiğini söyledi.

Kapatılan kavşağa yakın noktada bulunan özel hastanenin ambulans şoförü Önder Demir, "Avcılar'daki bir vakaya gidebilmek için bu trafik yoğunluğunda gereksiz ve çok uzun mesafe gitmek zorunda kalıyoruz" dedi.