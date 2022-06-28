Avcılar ile Esenyurt'un kesiştiği noktada kapatılan kavşakta keşif

ESENYURT ile Avcılar'ın birleştiği noktadaki kavşağın kapatılma kararı yargıya taşınmıştı. Devam eden dava sürecinde İstanbul 3'üncü İdare Mahkemesi heyeti tarafından keşif yapıldı.

Avcılar'daki Firuzköy ile Esenyurt'taki Doğan Araslı Bulvarı'nı birleştiren noktadaki kavşak İBB tarafından 2019 yılında bariyerlerle kapatıldı. Avcılar Yeşilkent Mahallesi deprem toplanma alanı ve polis karakollarına ulaşımın sağlandığı Esenyurt'tan gelen Doğan Araslı ile Firuzköy Bulvarı'nın kesiştiği yerdeki sola dönüşün kapatılmasına tepkiler oldu. İstanbul Valiliği, İBB, Esenyurt ile Avcılar kaymakamlıkları, Esenyurt ile Avcılar Belediyesi'ne yapılan başvurular üzerine dönüş yolu 2 ay sonra 18 Kasım 2019 tarihinde yeniden ulaşıma açıldı. Esenyurt Belediyesi'nin başvurusu üzerine İBB, geçen aralık ayında dönüş yolunu tekrar kapattı. Esenyurt Kaymakamlığı, bu kararın trafik yoğunluğunu arttırdığını, dönüş noktasında bulunan hastaneye ulaşmada büyük gecikmelere neden olduğunu belirterek İstanbul 3'üncü İdare Mahkemesi'nde dava açtı. Bu davaya yakındaki bir özel hastane de müdahil oldu. Esenyurt'tan Avcılar yönünde giden araçların kapatılan yolda çalışan trafik lambaları nedeniyle gereksiz beklediği, buradan dönemeyen araçların yoğun trafikte en az 2 kilometre giderek tekrar dönüş noktasına gelebildiği belirtildi.

KEŞİF YAPILDIİstanbul 3'üncü İdare Mahkemesi'nin aldığı karar üzerine söz konusu kavşakta keşif ve bilirkişi inceleme yaptı. Hakim Buket Özdemir'in başkanlığındaki keşif ve incelemeye davacı Esenyurt Kaymakamlığı'ndan temsilci katılmadı. Keşif ve incelemede İBB Avukatı Ramazan Vardar, müdahil davacı hastanenin avukatı Ümit Kaya, mahkemenin belirlediği bilirkişiler; Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi/ Ulaştırma Ana Bilim Dalı üyesi Prof. Dr. Halit Özen, Berna Aksoy ve Abdullah Maltaş hazır bulundu. Taraflar kavşak ile ilgili görüşlerini dile getirirken burası için daha önce verilen kapatma ve açma gerekçeleri, bölgedeki 112 ekiplerinin acil vakalara müdahalesi, yakındaki hastaneye gelen ve sevk edilen acil hasta sayıları gibi verilerin de göz önüne alınarak rapor hazırlaması istendi. Keşif sırasında hazır bulunan kavşağın yer aldığı Esenyurt Namık Kemal Mahallesi Muhtarı Murat Cambaz, hemen yanlarında 112 Acil Sağlık birimi bulunduğunu, ihbar durumunda en yakında yolun karşısındaki 500 metre uzaklıktaki özel hastaneye gidebilmek için Avcılar yönüne trafik yoğunluğunda en az 4-5 dakikalık yolu kat etmek zorunda kaldıklarını söyledi. Yakındaki özel hastanenin ambulans şoförü Önder Edemir de, acil hasta götürürken çekilen videoyu hakime izletirken "Avcılar'daki bir vakaya gidebilmek için bu trafik yoğunluğunda gereksiz ve çok uzun mesafe gitmek zorunda kalıyoruz" dedi.