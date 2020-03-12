Avcılar imar plan notu değişikliği İBB Meclisi'nden geçti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Avcılar imar plan notu değişikliği İBB Meclisi'nden geçti - Son Dakika

Avcılar imar plan notu değişikliği İBB Meclisi'nden geçti

6 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, Avcılar'da uzun zamandır çalışmaları süren imar plan notu değişikliğini oy birliğiyle kabul etti.

Avcılar imar plan notu değişikliği İBB Meclisi'nden geçti, System.String[]

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, Avcılar'da uzun zamandır çalışmaları süren imar plan notu değişikliğini oy birliğiyle kabul etti.

İBB Meclisi'nde "Avcılar 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarına Plan Notu İlavesine İlişkin Plan Değişikliği" teklifi ele alındı.

Avcılar Belediyesinden gelen konu hakkında İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Kentsel Yenileme Komisyonu müşterek raporunda "olumlu" görüş bildirildi.

Teklif, Meclis'te oy birliği ile kabul edildi.

Kararın ardından konuşan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Meclis'in çok önemli bir karar aldığını belirterek, tüm üyelere teşekkür etti.

Göreve geldiği günden bu yana kentsel dönüşüm için hazırlık yaptıklarını ifade eden Hançerli, "İyi bir başlangıç. Yolumuz açık olsun. Yaklaşık 6 ay süren bir süreçten geçtik. Avcılar halkı için birlikte bir çalışma yürüttük. Avcılar halkının önemli bir sorunu olan plan notu değişikliğini Avcılar Belediye Meclisi gibi oy birliği ile geçirdikleri için Meclis üyelerine çok teşekkür ediyorum. Avcılar'da kentsel dönüşüm, yenilenme ve adalet için çok önemli bir karar. İyi bir başlangıç. İBB Meclisi'ni kutluyorum." diye konuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 10:48 Kaynak: AA
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