AVCILAR'IN DOWN SENDROMLU BERBER ÇIRAĞI - Son Dakika
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AVCILAR'IN DOWN SENDROMLU BERBER ÇIRAĞI

21.03.2022 16:11

AVCILAR'daki bir kuaför salonunda çalışan Down Sendromlu Emrecan Kesler (34), kendisine güvenilerek iş verilmesinden çok mutlu olduğunu söyledi.

AVCILAR'daki bir kuaför salonunda çalışan Down Sendromlu Emrecan Kesler (34), kendisine güvenilerek iş verilmesinden çok mutlu olduğunu söyledi.

Denizköşkler Mahallesi'ndeki bir erkek kuaför salonunu işleten Ahmet Canarslan, 5 yıl önce Avcılar Engelliler Derneği Başkanı Ahmet Halit Vardar sayesinde tanıdığı Down Sendromlu Emrecan Kösler'i çok sevdiklerini söyledi. Kesler'i işe almaya karar verdikerini belirten Canarslan, "Müşterilerimiz de onu çok seviyor. İşyerinin temizliği ona emanet. Bazen sakal tıraşı olacak müşterilerimizi görünce fırçayı alıp kısa süreliğine de olsa yardımcı oluyor. Bugün Dünya Down Sendromlular Günü. Bu arkadaşımızın çalışmasından çok memnunuz. Annesi de işe girdikten sonra çok değiştiğini söylüyor. Bu arkadaşlarımızı toplumdan soyutlamayalım. Onların da toplum hayatına ayak uyrudabileceklerini herkese gösteriyoruz" dedi.

Emrecan Kesler, çok mutlu olduğunu, işyerinin temizliğini ve verilen görevleri yerine getirdiğini söyledi. Kuaför salonunun müşterilerinden Atakan Yıldırım, Emrecan'ın çok sempatik olduğunu, işyerine geldiklerinde gözlerinin onu aradığını engellileri toplumdan soyutlamamak gerektiğini bu nedenle kuaförünü kutladığını belirtti.

AVCILAR'IN DOWN SENDROMLU BERBER ÇIRAĞI
AVCILAR'IN DOWN SENDROMLU BERBER ÇIRAĞI
AVCILAR'IN DOWN SENDROMLU BERBER ÇIRAĞI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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