Avcılar İnşaat'tan depremzede 100 aileye yeni hayat - Son Dakika

Avcılar İnşaat'tan depremzede 100 aileye yeni hayat

05.11.2020 09:18

Avcılar İnşaat'tan depremzede 100 aileye yeni hayat İzmirli Avcılar İnşaat Firması ellerinde bulunan ve yatırımcılarından kiraladıkları toplam 100 daireyi depremzedelere tahsis ederek örnek bir çalışmaya imza attı Avcılar İnşaat, depremin ilk günü depremzedelere açtıkları stok...

Avcılar İnşaat'tan depremzede 100 aileye yeni hayat

İzmirli Avcılar İnşaat Firması ellerinde bulunan ve yatırımcılarından kiraladıkları toplam 100 daireyi depremzedelere tahsis ederek örnek bir çalışmaya imza attı

Avcılar İnşaat, depremin ilk günü depremzedelere açtıkları stok gayrimenkullerin anahtarlarını ailelere teslim etti

Avcılar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı İdris Avcı:

"Biz öncü olduk ancak yetmez, meslektaşlarımızdan da destek bekliyoruz. İzmir için hep beraber hareket etmeliyiz"

İZMİR - İzmir'de 1989 yılından bu yana inşaat sektöründe önemli işlere imza atan Avcılar İnşaat, 6.6 büyüklüğündeki depremin hemen ardından yaptığı projelerde yer alan kendi daireleri ve yatırımcılardan kiraladıkları 100 daireyi depremde evleri yıkılan veya ağır hasar gören depremzedelere tahsis ederek örnek bir çalışmaya imza attı. Kira değeri 4 milyonu bulan dairelerin anahtarları depremzede ailelere teslim edildi.

İzmir'de yaşanan depremin ardından çadırda yaşamak zorunda kalan depremzede ailelere Avcılar İnşaattan sevindiren haber geldi. Firma kendi elindeki ve yatırımcılarından kiraladıkları 100 daireyi depremzede ailelere tahsis etti. Firma, dairelerin bulunduğu sitelerin aidat, elektrik ve su masrafı gibi giderlerini de üstlenerek öncü bir harekete imza attı. Avcılar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı İdris Avcı kış aylarında depremzedelerin daha güvenli ortamlarda yaşayabilmesi için kendi üzerine düşen görevi yerine getirmeye çalıştıklarını ve başlattıkları bu hareketin diğer inşaat firmalarına da örnek olması temennisinde bulundu. Depremde hem evini hem de işini kaybetmiş aileler ise firmaya teşekkür ederek soğuk kış günlerinde çadır yerine sıcacık bir yuvada yaşamanın mutluluğu içinde olduklarını dile getirdi.

Çadırlarda kalan depremzedeler dün sabah özel araçlarla alınarak Avcılar Tanıtım Ofisi'ne getirildi. 100'e yakın aileye, Avcılar Cadde Bostan, Avcılar Effect, Avcılar Prestij başta olmak üzere İzmir'in çeşitli yerlerinde bulunan ve toplam kira değeri 4 milyon lirayı bulan dairelerin anahtarları teslim edildi. 100 depremzede aile için yeni bir hayat başladı.

Hem işini hem evini kaybetti

Mansuroğlu Mahallesindeki Deniz Apartmanının site görevlisiyken hem işini hem de evini kaybederek çadır kentte yaşamaya başladıkları sırada Avcılar inşaatın kendilerine umut olduğunu kaydeden depremzede Recep Gençoğlu, "Yaşadığımız anı anlatmaya kelimeler yetersiz kalır. Allah yar ve yardımcımız olsun. Çok zordu. Depremi anbean yaşadık Çocuklarımın korkusu bir yandan ben deprem sırasında başka bir yerdeydim orası da yıkıldı hemen çocuklarıma koştum yıkılmıştı. Çocuklarımı görünce dünyalar benim oldu. İşim gitti, evim gitti. Sağ olsun Avcılar İnşaata bize ev tahsis ettiler. Mutluluğumuz katlandı. Çadırda soğuk ve yaşamak çok zor. İzmir'in halkından Allah razı olsun. Büyüklerimizin bizim gibi gariban insanlara destek olmaları gerekiyor. Üç çocuğumuz var, kış yaklaşıyor, havalar soğuyacak doğal olarak en büyük ihtiyacımız başımızı sokacağımız bir ev bulmaktı. Ne yapacağımızı bilmez haldeyken Avcılar İnşaat el uzattı, bize bu imkanı sağladıkları için teşekkür ediyoruz" dedi.

Recep Gençoğlu'nun eşi Lale Gençoğlu, biri üniversite diğeri lise ve en küçük çocuğunun da 8. sınıf öğrencisi olduğunu ve çadırda yaşımın zor olduğunu belirterek, "Avcılar İnşaat bize evlerini açtı. Anahtarlarımızı teslim ettiler. Elektriğimizi ödeyecekler, suyumuzu ödeyecekler. Kapıcıydık, işimizde gitti evimizde gitti. İş olsa yine üstesinden gelinir. Bugüne kadar kimseden yardım talebinde bulunmadık." diyerek Avcılar İnşaatın başlattığı uygulamanın diğer firmalara da örnek olmasını istedi.

İlk gün harekete geçti

Avcılar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı İdris Avcı, depremin ilk gününden itibaren sürecin yakın takipçisi olduklarını belirterek, "Hemen bir kriz masası oluşturup ihtiyaç sahibi aileler için alarma geçtik. Önce mühendislerimizle birlikte binalarımızın güvenliğini inceleyip onayladık." dedi.

"İzmir için hep beraber"

Daha sonra temel ihtiyaçlardan biri olan barınma için depremzedelerden başvuruları aldıklarını belirten Avcı, "Kendi stok dairelerimiz ve yatırımcılarımızın ellerindeki daireleri kiralayarak 100'e yakın depremzede ailenin güvenli konutlarımıza yerleşmesini sağladık. Ancak hala evsiz olan yüzlerce aile var. Aynı durumda bizler de olabilirdik, empati yapmak zorundayız. Biz öncü olduk ancak yetmez, meslektaşlarımızdan destek bekliyoruz. İzmir için hep beraber hareket etmeliyiz" dedi.

Duygu dolu anların yaşandığı anahtar tesliminde, yeni evli çiftlerden Polis Memuru İbrahim Soner Kartal ve eşi Dr. Hanife Işıl Kartal ise, "Yeni evlendik, elimizdeki imkanlarla kurduğumuz evimiz başımıza yıkıldı. Şimdi hepsini en baştan kuracağız. Bu zor zamanda bize destek olan Avcılar İnşaat'a teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

"Güvenilir bir yuvamız oldu"

Anahtarını teslim alarak dairesine yerleşen bir diğer depremzede Halit Türkoğlu ise, "İzmir depreminde Cumhuriyet Sitesinde binamız ağır hasar aldı. Bu zor günümüzde Avcılar İnşaat bizi yuva sahibi yaptı. Bu zor günümüzde Avcılar inşaat bize destek oldu ve bizi yuva sahibi yaptı. Bu zor günlerimizi daha rahat ve huzurlu geçirmemizi sağladı. Diğer inşaat firmalarının da diğer depremzede arkadaşlarımıza yardımcı olmalarını istiyoruz. Bunu Avcılar İnşaatın başlatması bizleri sevindirdi. İnşallah diğer firmalar da peşi sıra gelirler." diye konuşurken, bir diğer depremzede Muhammet Ali Köse de, "Zor günümüzde yanımızda oldular, kapılarını bize açtılar. Herkese örnek olmasını istiyoruz. İzmir'deki diğer firmalar da böyle bir destek başlatmalı. Çünkü çadırlarda acil barınmaya ihtiyaç duyan çok aile var." dedi.

Öte yandan dairelerin tamamının kira ile birlikte aidat, elektrik ve su gibi giderleri de Avcılar İnşaat tarafından karşılanacak.

Avcılar İnşaat'tan depremzede 100 aileye yeni hayat
Avcılar İnşaat'tan depremzede 100 aileye yeni hayat
Avcılar İnşaat'tan depremzede 100 aileye yeni hayat
Avcılar İnşaat'tan depremzede 100 aileye yeni hayat
Avcılar İnşaat'tan depremzede 100 aileye yeni hayat
Avcılar İnşaat'tan depremzede 100 aileye yeni hayat
Avcılar İnşaat'tan depremzede 100 aileye yeni hayat
Avcılar İnşaat'tan depremzede 100 aileye yeni hayat
Avcılar İnşaat'tan depremzede 100 aileye yeni hayat
Avcılar İnşaat'tan depremzede 100 aileye yeni hayat
Avcılar İnşaat'tan depremzede 100 aileye yeni hayat
Avcılar İnşaat'tan depremzede 100 aileye yeni hayat

Yönetim Kurulu, Avcılar, İnşaat, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Avcılar İnşaat'tan depremzede 100 aileye yeni hayat - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Güne yükselişle başlayan dolar 8,47'den işlem görüyor PKK'nın füzeli hain saldırısında şehit sayısı 3'e yükseldi İzmir'deki depremle ilgili gözaltına alınan müteahhitlerin ifadesi ortaya çıktı: Biz o zamanın şartlarına göre inşaatı yaptık Netflix'in yeni Türk dizisi Bir Başkadır'dan ilk fragman yayınlandı Bakan Koca'dan "Ayda" eleştirilerine yanıt: 3 yaşındaki bir çocuğa hayata dönüş anında soru acaba nasıl sorulmalıydı? ABD başkanlık seçiminde son düzlüğe girildi! Biden, Michigan'ı da kazandı Leipzig, evinde Paris Saint Germain'i 2-1 mağlup etti Son Dakika: Medipol Başakşehir, evinde Manchester United'ı 2-1 mağlup etti
65 saat sonra enkazdan kurtarılan Elif'in depremin simgesi olan karesini fırsata dönüştürdüler! Tepkiler çığ gibi 65 saat sonra enkazdan kurtarılan Elif'in depremin simgesi olan karesini fırsata dönüştürdüler! Tepkiler çığ gibi         
09:54
Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Aldatan eşinden intikam almak için yakın arkadaşıyla birlikte oldu Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Aldatan eşinden intikam almak için yakın arkadaşıyla birlikte oldu         
09:31
Okul masraflarını karşılamak için bulaşık yıkadığı iş yerinde tacize uğradı: İntihar edecek duruma geldim Okul masraflarını karşılamak için bulaşık yıkadığı iş yerinde tacize uğradı: İntihar edecek duruma geldim         
08:56
Piknik yapan vatandaşlar nesli tükenmek üzere olan su samuru görüntüledi Piknik yapan vatandaşlar nesli tükenmek üzere olan su samuru görüntüledi         
08:24
Başkanlık seçimlerinde sona gelindi! Trump ve Biden'ın başkan olabilmesi için olası senaryolar netleşti Başkanlık seçimlerinde sona gelindi! Trump ve Biden'ın başkan olabilmesi için olası senaryolar netleşti         
08:24
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un Twitter hesabı kapatıldı Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un Twitter hesabı kapatıldı         
01:09
Boşandığı eşinden şiddet gören Sibel'in yardım çığlığı: Arkamda gözü yaşlı bir evlat bırakmak istemiyorum Boşandığı eşinden şiddet gören Sibel'in yardım çığlığı: Arkamda gözü yaşlı bir evlat bırakmak istemiyorum         
00:51
YÖK Başkanı Saraç, pandemide yurt dışından Türkiye'deki üniversitelere usulsüz yatay geçişler yapıldığını doğruladı YÖK Başkanı Saraç, pandemide yurt dışından Türkiye'deki üniversitelere usulsüz yatay geçişler yapıldığını doğruladı         
23:01
ABD başkanlığına adaylığını koyan rapçi Kanye West, gözünü 2024 seçimine dikti ABD başkanlığına adaylığını koyan rapçi Kanye West, gözünü 2024 seçimine dikti         
20:50
Trump mı, Biden mı? Hükümetten Trump mı, Biden mı? Hükümetten "ABD seçimlerinde kim kazanırsa Türkiye'ye yarar?" sorusuna yanıt         
20:12
Güzel model Brenda Patea: Alexander Zverev'den hamileyim Güzel model Brenda Patea: Alexander Zverev'den hamileyim         
19:43
İngiliz perakende devi Marks & Spencer, 94 yıl sonra ilk kez zarar etti İngiliz perakende devi Marks & Spencer, 94 yıl sonra ilk kez zarar etti         
17:03
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi         
16:10
Kasap kardeşler sokak ortasında bıçak ve satırla öldürüldü Kasap kardeşler sokak ortasında bıçak ve satırla öldürüldü         
15:35
Seçimlerin bıçak sırtı olduğu ABD'de başkan adayı Joe Biden yaptığı gafla dünyaya rezil oldu Seçimlerin bıçak sırtı olduğu ABD'de başkan adayı Joe Biden yaptığı gafla dünyaya rezil oldu         
14:52
Yol kenarında dilenirken görülen eski NBA oyuncusu Delonte West rehabilitasyon ile hızla iyileşiyor Yol kenarında dilenirken görülen eski NBA oyuncusu Delonte West rehabilitasyon ile hızla iyileşiyor         
14:07
Cinsel içerikli film sitelerinin yasaklandığı ülkede vatandaşlar Bilişim Bakanlığı'na yürüdü Cinsel içerikli film sitelerinin yasaklandığı ülkede vatandaşlar Bilişim Bakanlığı'na yürüdü         
12:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2020 10:09:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Avcılar İnşaat'tan depremzede 100 aileye yeni hayat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei