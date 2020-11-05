Avcılar İnşaat'tan depremzede 100 aileye yeni hayat - Son Dakika

Avcılar İnşaat'tan depremzede 100 aileye yeni hayat

İzmirli Avcılar İnşaat Firması ellerinde bulunan ve yatırımcılarından kiraladıkları toplam 100 daireyi depremzedelere tahsis ederek örnek bir çalışmaya imza attı

Avcılar İnşaat, depremin ilk günü depremzedelere açtıkları stok gayrimenkullerin anahtarlarını ailelere teslim etti

Avcılar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı İdris Avcı:

"Biz öncü olduk ancak yetmez, meslektaşlarımızdan da destek bekliyoruz. İzmir için hep beraber hareket etmeliyiz"

İZMİR - İzmir'de 1989 yılından bu yana inşaat sektöründe önemli işlere imza atan Avcılar İnşaat, 6.6 büyüklüğündeki depremin hemen ardından yaptığı projelerde yer alan kendi daireleri ve yatırımcılardan kiraladıkları 100 daireyi depremde evleri yıkılan veya ağır hasar gören depremzedelere tahsis ederek örnek bir çalışmaya imza attı. Kira değeri 4 milyonu bulan dairelerin anahtarları depremzede ailelere teslim edildi.

İzmir'de yaşanan depremin ardından çadırda yaşamak zorunda kalan depremzede ailelere Avcılar İnşaattan sevindiren haber geldi. Firma kendi elindeki ve yatırımcılarından kiraladıkları 100 daireyi depremzede ailelere tahsis etti. Firma, dairelerin bulunduğu sitelerin aidat, elektrik ve su masrafı gibi giderlerini de üstlenerek öncü bir harekete imza attı. Avcılar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı İdris Avcı kış aylarında depremzedelerin daha güvenli ortamlarda yaşayabilmesi için kendi üzerine düşen görevi yerine getirmeye çalıştıklarını ve başlattıkları bu hareketin diğer inşaat firmalarına da örnek olması temennisinde bulundu. Depremde hem evini hem de işini kaybetmiş aileler ise firmaya teşekkür ederek soğuk kış günlerinde çadır yerine sıcacık bir yuvada yaşamanın mutluluğu içinde olduklarını dile getirdi.

Çadırlarda kalan depremzedeler dün sabah özel araçlarla alınarak Avcılar Tanıtım Ofisi'ne getirildi. 100'e yakın aileye, Avcılar Cadde Bostan, Avcılar Effect, Avcılar Prestij başta olmak üzere İzmir'in çeşitli yerlerinde bulunan ve toplam kira değeri 4 milyon lirayı bulan dairelerin anahtarları teslim edildi. 100 depremzede aile için yeni bir hayat başladı.

Hem işini hem evini kaybetti

Mansuroğlu Mahallesindeki Deniz Apartmanının site görevlisiyken hem işini hem de evini kaybederek çadır kentte yaşamaya başladıkları sırada Avcılar inşaatın kendilerine umut olduğunu kaydeden depremzede Recep Gençoğlu, "Yaşadığımız anı anlatmaya kelimeler yetersiz kalır. Allah yar ve yardımcımız olsun. Çok zordu. Depremi anbean yaşadık Çocuklarımın korkusu bir yandan ben deprem sırasında başka bir yerdeydim orası da yıkıldı hemen çocuklarıma koştum yıkılmıştı. Çocuklarımı görünce dünyalar benim oldu. İşim gitti, evim gitti. Sağ olsun Avcılar İnşaata bize ev tahsis ettiler. Mutluluğumuz katlandı. Çadırda soğuk ve yaşamak çok zor. İzmir'in halkından Allah razı olsun. Büyüklerimizin bizim gibi gariban insanlara destek olmaları gerekiyor. Üç çocuğumuz var, kış yaklaşıyor, havalar soğuyacak doğal olarak en büyük ihtiyacımız başımızı sokacağımız bir ev bulmaktı. Ne yapacağımızı bilmez haldeyken Avcılar İnşaat el uzattı, bize bu imkanı sağladıkları için teşekkür ediyoruz" dedi.

Recep Gençoğlu'nun eşi Lale Gençoğlu, biri üniversite diğeri lise ve en küçük çocuğunun da 8. sınıf öğrencisi olduğunu ve çadırda yaşımın zor olduğunu belirterek, "Avcılar İnşaat bize evlerini açtı. Anahtarlarımızı teslim ettiler. Elektriğimizi ödeyecekler, suyumuzu ödeyecekler. Kapıcıydık, işimizde gitti evimizde gitti. İş olsa yine üstesinden gelinir. Bugüne kadar kimseden yardım talebinde bulunmadık." diyerek Avcılar İnşaatın başlattığı uygulamanın diğer firmalara da örnek olmasını istedi.

İlk gün harekete geçti

Avcılar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı İdris Avcı, depremin ilk gününden itibaren sürecin yakın takipçisi olduklarını belirterek, "Hemen bir kriz masası oluşturup ihtiyaç sahibi aileler için alarma geçtik. Önce mühendislerimizle birlikte binalarımızın güvenliğini inceleyip onayladık." dedi.

"İzmir için hep beraber"

Daha sonra temel ihtiyaçlardan biri olan barınma için depremzedelerden başvuruları aldıklarını belirten Avcı, "Kendi stok dairelerimiz ve yatırımcılarımızın ellerindeki daireleri kiralayarak 100'e yakın depremzede ailenin güvenli konutlarımıza yerleşmesini sağladık. Ancak hala evsiz olan yüzlerce aile var. Aynı durumda bizler de olabilirdik, empati yapmak zorundayız. Biz öncü olduk ancak yetmez, meslektaşlarımızdan destek bekliyoruz. İzmir için hep beraber hareket etmeliyiz" dedi.

Duygu dolu anların yaşandığı anahtar tesliminde, yeni evli çiftlerden Polis Memuru İbrahim Soner Kartal ve eşi Dr. Hanife Işıl Kartal ise, "Yeni evlendik, elimizdeki imkanlarla kurduğumuz evimiz başımıza yıkıldı. Şimdi hepsini en baştan kuracağız. Bu zor zamanda bize destek olan Avcılar İnşaat'a teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

"Güvenilir bir yuvamız oldu"

Anahtarını teslim alarak dairesine yerleşen bir diğer depremzede Halit Türkoğlu ise, "İzmir depreminde Cumhuriyet Sitesinde binamız ağır hasar aldı. Bu zor günümüzde Avcılar İnşaat bizi yuva sahibi yaptı. Bu zor günümüzde Avcılar inşaat bize destek oldu ve bizi yuva sahibi yaptı. Bu zor günlerimizi daha rahat ve huzurlu geçirmemizi sağladı. Diğer inşaat firmalarının da diğer depremzede arkadaşlarımıza yardımcı olmalarını istiyoruz. Bunu Avcılar İnşaatın başlatması bizleri sevindirdi. İnşallah diğer firmalar da peşi sıra gelirler." diye konuşurken, bir diğer depremzede Muhammet Ali Köse de, "Zor günümüzde yanımızda oldular, kapılarını bize açtılar. Herkese örnek olmasını istiyoruz. İzmir'deki diğer firmalar da böyle bir destek başlatmalı. Çünkü çadırlarda acil barınmaya ihtiyaç duyan çok aile var." dedi.

Öte yandan dairelerin tamamının kira ile birlikte aidat, elektrik ve su gibi giderleri de Avcılar İnşaat tarafından karşılanacak.