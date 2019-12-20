Avcılar Kaymakamı İnan: Çöp kutuları albenili, ışıklı olmalı - Son Dakika

AVCILAR'da düzenlenen 'Huzur Toplantısı'nda çevre sorunları ön plana çıkarken, Avcılar Kaymakamı Kemal İnan, yayaların kavşaklarda kendilerine tanınan geçiş üstünlüğünü kullanabileceklerini ancak, her yerde yola atlamalarının yanlış olduğunu söyledi. Kaymakam İnan, belediyeden görünür yerlere albenili, canlı renkli çöp kutuları yerleştirmesini istedi.

Barış Manço Kültür Merkezi'nde polis halk işbirliğini güçlendirmek amacıyla Emniyet Müdürü Bülent Yeşilyurt tarafından 'Huzur Toplantısı' düzenledi. Emniyet Müdürü Yeşilyurt, değişen ve gelişen teknolojiyle şehirlere göçün artmasıyla birlikte suçun tanımı ve suçlu profilinin değişiklikler gösterdiğini, karşılaşılan tüm olumsuzlukların zaman kaybetmeden 155 Polis İmdat Hattı'na bildirilmesini istedi. Yeşilyurt 16 okulun önlerinde polis memurlarının görevlendirildiğini, olaylara müdahale etme süresinin 9 dakika 30 saniyeden 5 dakika 17 saniyeye düştüğünü, 33 noktada 132 kamerayla kent güvenlik yönetim sistemi faaliyetlerini sürdürdüklerini Avcılar'ın suçların aydınlatılması ve çözümü konusunda Avcılar'ın 39 ilçe içerisinde 13'üncü durumda olduğunu söyledi. Emniyet Müdürü Bülent Yeşilyurt, bir soru üzerine şüpheli profilleri incelendiğinde Avcılar'da suç işleyenlerin yüzde 60'ının komşu ilçelerden geldiğini açıkladı.

"VALLAHİ EZERLER SİZİ"

Özellikle trafik konusundaki sıkıntıların dile getirildiği toplantıda çevre sorunları da gündeme geldi. Kaymakam Kemal İnan, İçişleri Bakanlığı 'nın iki yıldan bu yana sürdürdüğü kavşaklarda geçiş üstünlüğünün yayalara ait olduğuna ilişkin çalışmanın birçok kişi tarafından yanlış anlaşıldığını anlattı. Kaymakam İnan, "Öğrencilere dedik ki; yaya geçitlerinde öncelik yayaların. Kavşakta yaya geçerken araçlar bekleyecek . Bizde ne oldu biliyor musunuz? Paldır-küldür herkes yola atladı. ya kardeşim kavşaklarda yaya geçitlerinde senin önceliğin. 'Pat' diye yolun ortasına atlamak da nereden çıktı? Yanlış bir anlama var. Yayaların üstünlüğü sadece yaya geçitlerinde, kavşaklardaki o geçitlerde. Her yerde yolun ortasına atlamak yok. Vallahi ezerler sizi. Atlamayın".

Avcılar sahili ve ilçenin 'Prestij noktası' kabul edilen araç trafiğine kapalı Marmara Caddesi'ndeki kirlilik de gündeme gelince Kaymakam İnan, "Yola çekirdek çöp konusunda herkes anne babasını uyarırsa, uyarılmayan kimse kalmaz" dedi. İnan, Marmara Caddesi'nde çöp kutusu göremediğini belirtirken, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli , "Emniyet Müdürümüz ile görüştük. 15 gün kadar oldu. güvenli, izmarit de atılabilecek çöp kutuları koyduk" diye bilgi verdi.

Kaymakam Kemal İnan, eğitimli-eğitimsiz herkesin çöplerini gelişigüzel atabildiğini kaydederken, Marmara Caddesi'nde yürürken çöp kutusu göremediğini, bunun güvenlik gerekçesi ile konulmadığını düşündüğünü ifade ederken, "Başkanım şöyle başımızı çevirdiğimizde gözümüzün ulaştığı bir yerde çöp kutusu görürsek… Bazen sağımıza-solumuza bakıyoruz çöp kutusuna rastlamıyoruz. Hakikaten göz hizasında çöp kutuları görünmeli. Bir de çöp kutuları albenili olsun, renkli, insanların gözüne batsın, öyle silik renkler, ışıklı mı olur ne olur" diye konuştu. Başkan Hançerli, çöp kutularının siyah renkli olduğunu, kent içi temizliğin yanı sıra boş arazilerin temizliğini, otların biçilmesini, ağaçların budanmasını düzenli olarak yaptıklarını söyledi.