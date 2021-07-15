Avcılar Kaymakamlığı'na 3 tosun ve 150 küçük baş bağışlandı - Son Dakika

AVCILAR'da bir iş insanı, fabrikasında çalışan 200 işçiye dağıtılmak üzere 1 ton 200 kilo ağırlığındaki tosunu kurbanlık olarak satın alırken, çiftlik sahipleri ilçedeki dar gelirli 305 aileye etleri dağıtılmak üzere 3 tosun ve 150 küçükbaş hayvanı Avcılar Kaymakamlığı'na bağışladı.

Kurban Bayramı'na kısa süre kala, kurbanlık hayvan satışı hızlandı. Avcılar'daki Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan büyük besi çiftliğindeki kurbanlık büyük ve küçük baş hayvanların önemli bölümü hafta sonunda satıldı. İlçedeki adının açıklanmasını istemeyen bir iş insanı fabrikasında çalışan 200 işçisi için çiftlikteki 'Akbaş' isimli yakaşık1 ton 200 kiloluk en büyük tosunu canlı kilosu 31 TL'den olmak üzere 37 bin 200 TL'den satın aldı. 'Akbaş' kurban bayramı sabahı kesildikten sonra işçiler için eşit paylaştırılacak.