AVCILAR KAYMAKAMLIĞI'NIN BODRUM KATINI SU BASTI - Son Dakika
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AVCILAR KAYMAKAMLIĞI'NIN BODRUM KATINI SU BASTI

15.08.2022 15:04
AVCILAR KAYMAKAMLIĞI'NIN BODRUM KATINI SU BASTI

AVCILAR Kaymakamlığı'nın bodrum katını yağmur nedeniyle su bastı.

AVCILAR Kaymakamlığı'nın bodrum katını yağmur nedeniyle su bastı. Elektriklerin kesilmesi ardından Kaymakamlık'ta çalışanlara yarım gün izin verildi.

İstanbul'da etkili olan yağmur nedeniyle Ambarlı Meydanı ve çevresindeki yollar göle döndü. Cihangir Mahallesi'ndeki Avcılar Kaymakamlığı'nın bodrum katına su doldu. Vergi Dairesi'nin bir biriminin de bulunduğu kattaki trafonun devre dışı kalması üzerine elektrikler kesildi. Çalışanlara yarım gün idari izin verildi. Kaymakamlıktaki işlemler durdu. Avcılar Kaymakamı Kemal İnan, tahliye kanallarının yetersiz kaldığını bu nedenle su baskını oluştuğunu söyledi. Vidanjörlerle su çekilirken Kaymakamlık Uygulama ve Denetleme Müdürü Nesimi Karatoprak, rögar kapaklarını açtıklarını ancak tahliye kanallarının yetersiz kalması sonucu suyun bodrum katına dolduğunu söyledi. Avcılar Belediyesi ekipleri vidanjör ile bodrum katındaki suyu çektikten sonra hasar tespitine geçileceği belirtildi.

- İstanbul

YORUMLAR
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Su basan Avcılar Kaymakamlığı'nda elektrikler gidince çalışanlara izin verildi Su basan Avcılar Kaymakamlığı'nda elektrikler gidince çalışanlara izin verildi SARIYER'DE EVDEN NEHİR GİBİ SU AKTI, EV SAHİBİNİN ÇARESİZLİĞİ KAERADA SARIYER'DE EVDEN NEHİR GİBİ SU AKTI, EV SAHİBİNİN ÇARESİZLİĞİ KAERADA AVCILAR KAYMAKAMLIĞI'NIN BODRUM KATINI SU BASTI AVCILAR KAYMAKAMLIĞI'NIN BODRUM KATINI SU BASTI
Kaynak: DHA

Kaymakamlık, İstanbul, Avcılar, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AVCILAR KAYMAKAMLIĞI'NIN BODRUM KATINI SU BASTI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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