AVCILAR KÖPRÜSÜ'NDE LÜKS CİP TERS DÖNDÜ - Son Dakika

AVCILAR KÖPRÜSÜ'NDE LÜKS CİP TERS DÖNDÜ

AVCILAR Köprüsü'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan lüks cip, bariyerlere çarptıktan sonra yol ortasında ters döndü.

AVCILAR Köprüsü'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan lüks cip, bariyerlere çarptıktan sonra yol ortasında ters döndü. Yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı. Kaza, dün saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Merkez Mahallesi'nden Firuzköy Mahallesi yönüne giden Kadir Ateş'in kullandığı 34 COH 170 plakalı lüks cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Bariyerlere çarpan cip, yol ortasında ters dönerek durabildi. Kazanın bildirilmesi üzerine 112 ve Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra kurtarma çalışmalarına destek vermesi amacıyla itfaiyeye haber verildi. Ters dönen araçtan yaralı olarak çıkarılan sürücü Kadir Ateş, ilk müdahalenin ardından Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Köprü üzerinde ulaşım Firuzköy Mahallesi yönünde kesilirken, cipin çekici ile kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı. Polis, kazaya ilişkin çalışma başlattı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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