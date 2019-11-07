Avcılar Mehmetçik İlkokulu bahçesinde servis aracının çarptığı 9 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu'nun...
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Avcılar Mehmetçik İlkokulu bahçesinde servis aracının çarptığı 9 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu'nun hayatını kaybettiği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 01:52 Kaynak: İHA
Avcılar Mehmetçik İlkokulu bahçesinde servis aracının çarptığı 9 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu'nun hayatını kaybettiği öğrenildi. - İSTANBUL
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