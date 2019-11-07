Son Dakika Haberleri: Avcılar Mehmetçik İlkokulu bahçesinde servis aracı 9 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu'na çarptı.
Son Dakika 3. Sayfa Avcılar Mehmetçik İlkokulu bahçesinde servis aracı 9 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu'na çarptı.

Avcılar Mehmetçik İlkokulu bahçesinde servis aracı 9 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu'na çarptı.

6 saat önce

Avcılar Mehmetçik İlkokulu bahçesinde servis aracı 9 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu'na çarptı.

Avcılar Mehmetçik İlkokulu bahçesinde servis aracı 9 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu'na çarptı., System.String[]

Avcılar Mehmetçik İlkokulu bahçesinde servis aracı 9 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu'na çarptı. Ağır yaralanan minik öğrenci, hastaneye kaldırıldı. - İSTANBUL

Avcılar, Eylül, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 01:00 Kaynak: İHA
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