Avcılar Mehmetçik İlkokulunun bahçesinde 8 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu'na çarparak ölümüne yol açan...
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Avcılar Mehmetçik İlkokulunun bahçesinde 8 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu'na çarparak ölümüne yol açan servis minibüsü sürücüsü tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 03:40 Kaynak: AA
Avcılar Mehmetçik İlkokulunun bahçesinde 8 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu'na çarparak ölümüne yol açan servis minibüsü sürücüsü tutuklandı.
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