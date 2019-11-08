Son Dakika Haberleri: Avcılar Mehmetçik İlkokulunun bahçesinde 8 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu'na çarparak ölümüne yol açan...
Son Dakika Güncel Avcılar Mehmetçik İlkokulunun bahçesinde 8 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu'na çarparak ölümüne yol açan...

Avcılar Mehmetçik İlkokulunun bahçesinde 8 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu'na çarparak ölümüne yol açan...

7 saat önce

Avcılar Mehmetçik İlkokulunun bahçesinde 8 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu'na çarparak ölümüne yol açan servis minibüsü sürücüsü tutuklandı.

Avcılar Mehmetçik İlkokulunun bahçesinde 8 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu'na çarparak ölümüne yol açan..., System.String[]

Avcılar Mehmetçik İlkokulunun bahçesinde 8 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu'na çarparak ölümüne yol açan servis minibüsü sürücüsü tutuklandı.

Avcılar, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 03:40 Kaynak: AA
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