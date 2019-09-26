Son Dakika Haberleri: Avcılar Merkez Camisi'nin minaresinin yıkılma anı
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Avcılar Merkez Camisi'nin minaresinin yıkılma anı

8 dakika önce

Silivri açıklarında Marmara Denizi'nde meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Avcılar Merkez Camisi'nin minaresinin yıkılması güvenlik kamerasına yansıdı.

Silivri açıklarında Marmara Denizi'nde meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Avcılar Merkez Camisi'nin minaresinin yıkılması güvenlik kamerasına yansıdı.

Avcılar Merkez Camisi'nin minaresinin yıkılma anı

Marmara Denizi, Silivri, Avcılar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 06:29 Kaynak: AA
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