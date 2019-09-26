Avcılar Merkez Camisi'nin minaresinin yıkılma anı
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Silivri açıklarında Marmara Denizi'nde meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Avcılar Merkez Camisi'nin minaresinin yıkılması güvenlik kamerasına yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 06:29 Kaynak: AA
Silivri açıklarında Marmara Denizi'nde meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Avcılar Merkez Camisi'nin minaresinin yıkılması güvenlik kamerasına yansıdı.
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