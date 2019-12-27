Avcılar Merkez Mahallesi Reşitapaşa Caddesi'nde bir banka şubesinde silahlı soygun gerçekleşti. - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Avcılar Merkez Mahallesi Reşitapaşa Caddesi'nde bir banka şubesinde silahlı soygun gerçekleşti. - Son Dakika

Avcılar Merkez Mahallesi Reşitapaşa Caddesi'nde bir banka şubesinde silahlı soygun gerçekleşti.

6 saat önce

Avcılar Merkez Mahallesi Reşitapaşa Caddesi'nde bir banka şubesinde silahlı soygun gerçekleşti.

Avcılar Merkez Mahallesi Reşitapaşa Caddesi'nde bir banka şubesinde silahlı soygun gerçekleşti., System.String[]

Avcılar Merkez Mahallesi Reşitapaşa Caddesi'nde bir banka şubesinde silahlı soygun gerçekleşti. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. - İSTANBUL

Avcılar, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 02:26 Kaynak: İHA
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