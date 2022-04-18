AVCILAR MEYDANI'NIN MOTOSİKLET VE ÇEK ÇEK SEVMEYEN KÖPEKLERİ - Son Dakika
Üye Girişi

AVCILAR MEYDANI'NIN MOTOSİKLET VE ÇEK ÇEK SEVMEYEN KÖPEKLERİ

18.04.2022 11:31
AVCILAR MEYDANI'NIN MOTOSİKLET VE ÇEK ÇEK SEVMEYEN KÖPEKLERİ

AVCILAR MEYDANI'NIN MOTOSİKLET VE ÇEK ÇEK SEVMEYEN KÖPEKLERİİhsan DÖRTKARDEŞ / İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR'daki Havuz Meydanı'nda yoldan geçenlere karşı son derece sakin olan sahipsiz köpekler, gürültü ile geçen motosikletlilerin yanı sıra geri dönüşüm için 'Çek çek' olarak bilinen el arabaları...

AVCILAR MEYDANI'NIN MOTOSİKLET VE ÇEK ÇEK SEVMEYEN KÖPEKLERİ

İhsan DÖRTKARDEŞ/ İSTANBUL, (DHA)- AVCILAR'daki Havuz Meydanı'nda yoldan geçenlere karşı son derece sakin olan sahipsiz köpekler, gürültü ile geçen motosikletlilerin yanı sıra geri dönüşüm için 'Çek çek' olarak bilinen el arabaları ile geçen atık toplayıcılara tepki gösteriyor. Uzmanlar, bu meydanda gece- gündüz kalan köpeklerin 'Alan koruma' içgüdüsü ile hareket ederek tepki verdiklerini belirtti.

Merkez Mahallesi'nde araç trafiğine kapalı Marmara Caddesi sonundaki Havuz Meydanı'ndan ayrılmayan aşılı sahipsiz köpekler özellikle sabah sessizliğini bozan motosikletliler ile atık toplayıcıların el arabaları görünce tepki gösteriyor. Meydandan geçen motosikletin etrafını saran, havlayarak peşinden koşan köpeklere tepki gösteren sürücüler ne yapacaklarını şaşırıyor. Sessiz elektrikli motosikletlere kayıtsız kalan ancak gürültü çıkaran araçların sürücülerinin tepki göstermesi halinde daha fazla havlayan ve uzun süre onu takip eden köpekler aracın yavaşlaması halinde giderek sakinleşiyor.

Meydanda yıllardan bu yana simit satan Hüseyin Temel, "Anne ve babalar çocuklarını meydanda serbest bırakıyor. Kurye veya su taşıyan motosikletlerin buradan geçmesi tehlike. Köpekler gürültü ile geçen motosikletlileri rahat bırakmıyor. Çek çek arabalarına tepki gösteriyorlar. Bu köpekler hiç kimseye zarar vermez" dedi. Veteriner hekim Gözde Gülseven, köpeklerin bu davranışlarının doğal olduğunu belirtirken şöyle dedi:

"Köpeklerde diğer hayvanlara oranla gelişmiş 'Alan koruma içgüdüsü' var. Bu meydanı da sahiplenmiş durumdalar. Motorlu araçlar çok gürültülü. Sessizliği bozan gürültüyü duyan hayvanlar alanı korumak için buna doğal bir refleksle tepki veriyor. Bu durumlarda daha sakin geçişler yapmakta fayda var. Tepki vererek hayvanı daha kızdırmak yerine o bölgelerden daha sakin geçersek daha doğru olur. Atık toplayıcılara tepkileri ile belki taşıdıkları şeye tepkidir veya muhtemelen geçmişte belki bunlardan şiddet gördükleri için çek çek arabaları onlar için sembolik bir anlam ifade ediyor. Bu nedenle hayvan çek çek gördüğü zaman tepki vermeye başlıyor bu da doğal bir davranış."

AVCILAR MEYDANI'NIN MOTOSİKLET VE ÇEK ÇEK SEVMEYEN KÖPEKLERİ
AVCILAR MEYDANI'NIN MOTOSİKLET VE ÇEK ÇEK SEVMEYEN KÖPEKLERİ
AVCILAR MEYDANI'NIN MOTOSİKLET VE ÇEK ÇEK SEVMEYEN KÖPEKLERİ
AVCILAR MEYDANI'NIN MOTOSİKLET VE ÇEK ÇEK SEVMEYEN KÖPEKLERİ
AVCILAR MEYDANI'NIN MOTOSİKLET VE ÇEK ÇEK SEVMEYEN KÖPEKLERİ
AVCILAR MEYDANI'NIN MOTOSİKLET VE ÇEK ÇEK SEVMEYEN KÖPEKLERİ
AVCILAR MEYDANI'NIN MOTOSİKLET VE ÇEK ÇEK SEVMEYEN KÖPEKLERİ
AVCILAR MEYDANI'NIN MOTOSİKLET VE ÇEK ÇEK SEVMEYEN KÖPEKLERİ
AVCILAR MEYDANI'NIN MOTOSİKLET VE ÇEK ÇEK SEVMEYEN KÖPEKLERİ
AVCILAR MEYDANI'NIN MOTOSİKLET VE ÇEK ÇEK SEVMEYEN KÖPEKLERİ
AVCILAR MEYDANI'NIN MOTOSİKLET VE ÇEK ÇEK SEVMEYEN KÖPEKLERİ
AVCILAR MEYDANI'NIN MOTOSİKLET VE ÇEK ÇEK SEVMEYEN KÖPEKLERİ

YORUMLAR
500
Hakan Ural'dan dikkat çeken Erdoğan paylaşımı: Sevmek ayıp mı yahu Hakan Ural'dan dikkat çeken Erdoğan paylaşımı: Sevmek ayıp mı yahu SOKAK KÖPEKLERİYLE İLGİLİ PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKEN YILDIZ TİLBE İFADE VERDİ SOKAK KÖPEKLERİYLE İLGİLİ PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKEN YILDIZ TİLBE İFADE VERDİ

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AVCILAR MEYDANI'NIN MOTOSİKLET VE ÇEK ÇEK SEVMEYEN KÖPEKLERİ - Son Dakika


Son Dakika
11:46 Son dakika: Pençe Kilit operasyonundan yeni görüntü yayınlandı! Teröristlerin inlerine işte böyle girildi
11:42 Aman dikkat! Bu çiçeği koparırsanız 80 bin 465 lira ödemek zorunda kalırsınız
11:40 Şarkıcı Öykü Gürman, sahnede yaşamaktan en çok korktuğu durumu açıkladı: Frikik vermek istemem
11:25 Trabzon'da korkutan heyelan; 3 ev toprak altında kaldı! Bilanço saniye saniye kaydedildi
11:23 Altın yeni haftaya 10 lira yükselişle başladı! Gram 938 lira seviyesinde işlem görüyor
11:16 Dolar/TL 14,64 seviyelerinde alıcı buluyor
11:14 BBP lideri Destici'den gündem olacak sözler: Mültecilerin Türkiye'ye ekonomik faturası yok
11:03 Mehmetçik, "Asker buralara ayak basamaz" denilen PKK kampına girdi! 8 üst düzey PKK'lı her yerde aranıyor
10:57 Bomba iddia ülkeyi karıştırdı! Rusya lideri Putin, kızının vaftiz babası Viktor Medvedçuk'u Ukrayna'nın insafına mı bıraktı?
10:32 Gonca Vuslateri'nden ayak fetişizmi itirafı: Gelen sucunun bile ayaklarına bakarım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2022 12:08:57. #1.11#
SON DAKİKA: AVCILAR MEYDANI'NIN MOTOSİKLET VE ÇEK ÇEK SEVMEYEN KÖPEKLERİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement