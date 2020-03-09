Avcılar, Montunun cebindeki çoraptan uyuşturucu çıkan kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Avcılar, Montunun cebindeki çoraptan uyuşturucu çıkan kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Avcılar, Montunun cebindeki çoraptan uyuşturucu çıkan kişi gözaltına alındı

7 saat önce

AVCILAR'da polisin şüphe üzerine durdurduğu Suriye uyruklu kişinin mont cebindeki çorabın içinden 9 gram uyuşturucu made ve 13 uyuşturucu hap çıktı.

Avcılar, Montunun cebindeki çoraptan uyuşturucu çıkan kişi gözaltına alındı, System.String[]

AVCILAR'da polisin şüphe üzerine durdurduğu Suriye uyruklu kişinin mont cebindeki çorabın içinden 9 gram uyuşturucu made ve 13 uyuşturucu hap çıktı. 8 ayrı suçtan kaydı bulunan ve 'Tehdit ve hakaret' suçundan arandığı belirtilen şüpheli gözaltına alındı.

Denizköşkler Mahallesi, Ahmet Kaya Caddesi'nde şüphe üzerine durdurulan Suriyeli Abdulkader Ghalla A. isimli kişinin üzerinde arama yapıldı. Şüphelinin montunun sağ cebinde siyah renkli çorap içerisinde küçük kilitli şeffaf poşetler içerisinde yeşil renkli, toplam 9 gram ağırlığında 10 küçük paket, aynı çorap içerisinde beyaz kilitli poşet içerisinde sarı renkli ve üzerinde simge bulunan, uyuşturucu olduğu değerlendirilen 13 hap bulundu. GBT ve UYAP sorgulamasında şüphelinin 'Tehdit ve hakaret' arandığı belirtilirken hakkında 8 ayrı suçtan kayıt bulunduğu belirlendi. Avcılar Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edilen şüpheli ile ilgili soruşturmaya devam ediliyor.


Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 02:02 Kaynak: DHA
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