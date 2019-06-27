Son Dakika Haberleri: Avcılar sahilde erkek cesedi bulundu
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Avcılar sahilde erkek cesedi bulundu

59 dakika önce

Avcılar sahilinde karaya vurmuş erkek cesedi bulundu.

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Avcılar sahilinde karaya vurmuş erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Denizköşkler sahilinde, vatandaşların denizde karaya vurmuş erkek cesedi görmesi üzerine durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, çevre güvenliği alarak cesedi denizden çıkartmak için Sahil Güvenlik ekiplerine haber verdi.Olay yerine gelen ekipler, cesedi denizden çıkartıp polis ve sağlık ekiplerine teslim etti.
Üzerinde herhangi bir kimlik çıkmadığı öğrenilen ceset, yapılan incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 01:32 Kaynak: AA
Polis, Avcılar, Güncel
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