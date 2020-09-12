Avcılar Sahili'ndeki eğlence yerlerine denetim - Son Dakika

Avcılar Sahili'ndeki eğlence yerlerine denetim

AVCILAR Ambarlı Sahili'nde bulunan eğlence yerlerinde maske ve genel güvenlik denetimi yapıldı.

Avcılar Sahili'ndeki eğlence yerlerine denetim, System.String[]

AVCILAR Ambarlı Sahili'nde bulunan eğlence yerlerinde maske ve genel güvenlik denetimi yapıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 4 gün önce 81 il valiliğine uygulanmak üzere yayımlanan genelgede, kafeterya, restoran gibi yerlerde canlı ve digital ortamdan müzik yapılması yasaklandı. Genelge ardından Avcılar Kaymakamlığı'nın talimatı üzerine Ambarlı Mahallesi'nde bulunan eğlence yerlerinde denetim arttırıldı. Dün saat 22.30'dan itibaren Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahildeki eğlence yerlerinde bulunanların maske takıp takmadıklarını kontrol ederken aynı zamanda GBT denetimlerini gerçekleştirdi. İşletme sahiplerine gece yarısından sonra müzik yayını yapılmaması gerektiğini hatırlattı.  Denetimlerin aralıksız sürdürüleceği ifade edildi.


İçişleri Bakanlığı, Avcılar, Müzik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 10:34 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Avcılar Sahili'ndeki eğlence yerlerine denetim - Son Dakika

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