AVCILAR SAHİLİ SICAKTAN BUNALANLARLA DOLUP TAŞTI - Son Dakika
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AVCILAR SAHİLİ SICAKTAN BUNALANLARLA DOLUP TAŞTI

24.07.2022 18:04
AVCILAR SAHİLİ SICAKTAN BUNALANLARLA DOLUP TAŞTI

SICAKTAN bunalanlar Avcılar Sahili'ne akın ederken kumsal kesimde neredeyse ayak basacak yer kalmadı.

SICAKTAN bunalanlar Avcılar Sahili'ne akın ederken kumsal kesimde neredeyse ayak basacak yer kalmadı.

Avcılar Sahili'ne akın ederek gölgelik yer arayan ve ağaç altlarında piknik yapan yüzlerce kişi öğle saatlerinden itibaren Ambarlı Mahallesi'nde Öğretmenevi'nin önündeki küçük kumsalda ve Denizköşkler Mahallesi'ndeki Avcılar Belediyesi'nin düzenlediği plaj alanında büyük kalabalık oluşturdu. Denize girerek serinlemeye çalışanların yanı sıra kumsal ve kayalıklara uzanarak güneşlenmeye çalışanlar evlerinde sıcaktan duramamaktan yakındı. Birçok aile ise gölgelik alanda dinlenmeyi tercih etti.

YORUMLAR
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İTFAİYE ARACI GELİN ARABASI OLDU İTFAİYE ARACI GELİN ARABASI OLDU İtfaiye aracı, gelin arabası oldu İtfaiye aracı, gelin arabası oldu
Kaynak: DHA

Avcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AVCILAR SAHİLİ SICAKTAN BUNALANLARLA DOLUP TAŞTI - Son Dakika

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SON DAKİKA: AVCILAR SAHİLİ SICAKTAN BUNALANLARLA DOLUP TAŞTI - Son Dakika
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