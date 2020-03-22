Avcılar sahilinde bıçaklı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Avcılar sahilinde bıçaklı kavga: 1 yaralı
6 saat önce
AVCILAR sahilinde gençler arasında bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
AVCILAR sahilinde gençler arasında bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay saat 16.30 sıralarında Denizköşkler Mahallesi sahilde meydana geldi. Sahilde oturan gençler arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında iddiaya göre, 16 yaşındaki A.P., 19 yaşındaki Mehmet Korukoğlu'nu 4 yerinden bıçakladı. Olayı görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. A.P., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kavgada yaralanan Mehmet Korukoğlu ayakta yapılan ilk müdahalenin ardından Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olay hakkında soruşturma başlattı.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 05:45 Kaynak: DHA
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