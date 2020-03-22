AVCILAR SAHİLİNDE BIÇAKLI KAVGA 1 YARALI - Son Dakika
Son Dakika Güncel AVCILAR SAHİLİNDE BIÇAKLI KAVGA 1 YARALI - Son Dakika

AVCILAR SAHİLİNDE BIÇAKLI KAVGA 1 YARALI

6 saat önce

AVCILAR sahilinde gençler arasında bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

AVCILAR sahilinde gençler arasında bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Denizköşkler Mahallesi sahilde meydana geldi. Sahilde oturan gençler arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında iddiaya göre, 16 yaşındaki A.P., 19 yaşındaki Mehmet Korukoğlu'nu 4 yerinden bıçakladı. Olayı görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. A.P., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kavgada yaralanan Mehmet Korukoğlu ayakta yapılan ilk müdahalenin ardından Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olay hakkında soruşturma başlattı.

AVCILAR SAHİLİNDE BIÇAKLI KAVGA 1 YARALI

Avcılar, Polis, kavga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 06:07 Kaynak: DHA

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