Son Dakika Haberleri: Avcılar sahilinde ceset bulundu
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Avcılar sahilinde ceset bulundu

1 saat önce

Avcılar sahilinde karaya vurmuş erkek cesedi bulundu.

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Avcılar sahilinde karaya vurmuş erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Denizköşkler Mahallesi'nde sahilde karaya vuran bir ceset gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen polisin haber verdiği Sahil Güvenlik ekipleri, cesedi denizden çıkardı.
Bir erkeğe ait olduğu belirlenen ve üzerinden kimlik çıkmayan ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 01:13 Kaynak: AA
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