Çevrede yapılan aramalarda, kadına ait olduğu düşünülen spor ayakkabı, çanta ve cep telefonu bulundu. Adının Ebru Yaşa olduğu tespit edilen 25 yaşındaki kadının bugün öğle saatlerinde ikametinden ayrıldığı ve telefonuna gelen çağrılara cevap vermediği belirlendi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Avcılar sahilinde ceset bulundu - Son Dakika

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