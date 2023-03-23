İSTANBUL-AVCILAR SAHİLİNDE CİPS TARTIŞMASI; OTOMOBİL İLE EZİLEREK ÖLDÜRÜLDÜ - Son Dakika
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İSTANBUL-AVCILAR SAHİLİNDE CİPS TARTIŞMASI; OTOMOBİL İLE EZİLEREK ÖLDÜRÜLDÜ

23.03.2023 00:25

AVCILAR Sahili'nde cips konusunda çıkan tartışmada, 3 kişi otomobil ile bir genci ezerek ölümüne neden oldu.

AVCILAR Sahili'nde cips konusunda çıkan tartışmada, 3 kişi otomobil ile bir genci ezerek ölümüne neden oldu. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, Ambarlı Mahallesi'ndeki balıkçı barınakları mevkiinde önceki gece meydana geldi. İddiaya göre; İsrafil Ozan Alkaşi ile cips istediği otomobildeki Abdülkadir A., Ferhat A. ve Necat S. arasında cips konusunda tartışma çıktı. Tartışmada Abdülkadir A. yönetimindeki 34 PF 7357 plakalı otomobille İsrafil Ozan Alkaşi'yi ezerek hızla uzaklaştı. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, MOBESE kamera kayıtları ve görgü tanıklarından elde ettiği bilgiler doğrultusunda, önce aracın plakasını ardından sürücü ve diğer koltuklarda oturanları tespit etti. Şüpheliler, ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, içinde 3 kişinin bulunduğu otomobil Alkaşi'yi ezerken görüldü. Soruşturmanın devam ettiği açıklandı.

Kaynak: DHA
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Avcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-AVCILAR SAHİLİNDE CİPS TARTIŞMASI; OTOMOBİL İLE EZİLEREK ÖLDÜRÜLDÜ - Son Dakika


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