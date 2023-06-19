Avcılar sahilinde denize giren çocuk boğularak hayatını kaybetti - Son Dakika
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Avcılar sahilinde denize giren çocuk boğularak hayatını kaybetti

19.06.2023 10:18

Avcılar sahilinde denize giren 14 yaşındaki Ahmet Alizzo, yüzerken fenalaşarak boğuldu. Cankurtaranlar tarafından fark edilerek sahile çıkarılan ve hastaneye kaldırılan Ahmet Alizzo, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sırasında sahilde bulunan bir kişi, çocuğun hastaneye kaldırıldığında çok kötü durumda olduğunu belirtti.

Denizköşkler Mahallesi'ndeki Avcılar Belediyesi Plajı'na kardeşi ile gelen Ahmet Alizzo (14) saat 17.00 sıralarında suya girdi. Bir süre sonra fenalaşarak çırpınmaya başlayan Ahmet Alizzo'yu fark eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi cankurtaranları duruma müdahale etti. Su yutan ve suni teneffüs yapılan Ahmet Alizzo için sağlık ekibi istendi. İlk müdahalesinin yapılmasının ardından ambulansla Avcılar'daki özel bir hastaneye kaldırılan Suriyeli uyruklu Ahmet Alizzo, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

ASTIM HASTASIYMIŞ

Ağabeyine kıyıda yapılan müdahaleleri gözyaşları içerisinde izleyen kardeşi, Ahmet Alizzo'nun astım hastası olduğunu söyledi.Olay sırasında sahilde bulunan Yolcu Saygın, çocuğun çırpındığını görünce hemen görevlileri uyardığını ve kendisinin de yardım ettiğini söyledi. Çocuğun hastaneye kaldırıldığında çok kötü durumda olduğunu belirten Saygın, "Hasta olduğu belliydi. Ağzından köpük geliyordu" dedi.

Denizde fenalaşan çocuk boğularak hayatını kaybetti! Ortaya çıkan gerçek kahretti
Denizde fenalaşan çocuk boğularak hayatını kaybetti! Ortaya çıkan gerçek kahretti
Kaynak: DHA
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Avcılar, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Avcılar sahilinde denize giren çocuk boğularak hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avcılar sahilinde denize giren çocuk boğularak hayatını kaybetti - Son Dakika
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