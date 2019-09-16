Son Dakika Haberleri: Avcılar sokağı savaş alanına çeviren çatışma: 5 kişi adliyeye sevk edildi
Son Dakika Güncel Haber

Avcılar sokağı savaş alanına çeviren çatışma: 5 kişi adliyeye sevk edildi

2 dakika önce

AVCILAR'da 7 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Avcılar sokağı savaş alanına çeviren çatışma: 5 kişi adliyeye sevk edildi, System.String[]
AVCILAR'da 7 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.
Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde dün çıkan silahlı kavgada aralarında yoldan geçen bir kadının da bulunduğu 7 kişi yaralandı. Olay yerinde çok sayıda boş kovan bulunurken kavgaya karıştığı belirlenen 5 kişi gözaltına alındı. Kavganın iki grup arasında davalık olan arazide iş makinesiyle çalışma yapılması sonucu çıktığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Öte yandan yoldan geçerken kurşunların isabet ettiği Ö.Ç. adlı kadının tedavisinin ardından taburcu olduğu kaydedildi.


- İstanbul
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 01:22 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP önündeki eylemde gerginlik! Eline aldığı cisimle binaya saldırmaya çalıştı
4 şahıs, İranlı iş adamını gasp etti, dayak attı, bagaja kilitleyip kaçtı Altın fiyatları Suudi Arabistan saldırılarıyla ralli yaptı Altının gram fiyatı 275 liranın üzerinde işlem görüyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 13:25:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avcılar sokağı savaş alanına çeviren çatışma: 5 kişi adliyeye sevk edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]