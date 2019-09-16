Avcılar sokağı savaş alanına çeviren çatışma: 5 kişi adliyeye sevk edildi
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AVCILAR'da 7 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 01:22 Kaynak: DHA
AVCILAR'da 7 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.
Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde dün çıkan silahlı kavgada aralarında yoldan geçen bir kadının da bulunduğu 7 kişi yaralandı. Olay yerinde çok sayıda boş kovan bulunurken kavgaya karıştığı belirlenen 5 kişi gözaltına alındı. Kavganın iki grup arasında davalık olan arazide iş makinesiyle çalışma yapılması sonucu çıktığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Öte yandan yoldan geçerken kurşunların isabet ettiği Ö.Ç. adlı kadının tedavisinin ardından taburcu olduğu kaydedildi.
- İstanbul
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