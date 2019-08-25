Avcılar Şükrübey'de bir metrobüsün motor bölümünde yangın çıktı.
1 saat önce
Avcılar Şükrübey'de bir metrobüsün motor bölümünde yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 02:31 Kaynak: İHA
Avcılar Şükrübey'de bir metrobüsün motor bölümünde yangın çıktı. Yolcular metrobüsten tahliye edilirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. - İSTANBUL
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