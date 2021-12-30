Avcılar Tahtakale'de imar sorununun çözülmesi sevinçle karşılandı - Son Dakika

Avcılar'ın Tahtakale Mahallesi'nde yaklaşık 40 yıldır devam eden imar sorununun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından çözülmesi vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.

AK Parti Avcılar İlçe Başkanı Abdullah Küçükoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tahtakale Mahallesi'nde yıllardır süren imar sorunun çözüme kavuşturulduğunu söyledi.

Küçükoğlu, "Tahtakale Mahallesi'ndeki imar sorunuyla ilgili önemli bir adım attık. Cumhurbaşkanımızla, Bakanımızla, bölgemizdeki milletvekillerimizle, il başkanımızla beraber attığımız adımla sorunu çözmek nasip oldu." diye konuştu.

"Tahtakale'de yeni bir hayat, yeni bir yaşam doğuyor"

Küçükoğlu, Tahtakale sakinleri için yeni bir dönemin başladığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Yıllardır süren mesele ortadan kalktı. Tahtakale'de bundan sonra her biri kendi arsasının üzerine, kendi binasını yapabileceği güzel bir çözüm oldu. Yeni gelen imar planında biz buraya yeni okullar kazandırdık. Bunun yanında yine sosyal hayatımız için çok kıymetli olan yeşil alanlar, parklar ve diğer donatı alanları da planın içerisine ekledik. Yine bölgedeki insanlarımız için sağlık ocaklarını planlara dahil ettik. Yollarıyla, hastanesiyle, köprüsüyle, okullarıyla gerçekten Tahtakale'de yeni bir hayat, yeni bir yaşam doğuyor."

İnşaatların en kısa zamanda başlayacağını bildiren Küçükoğlu, "Bakanlığımız 2 gün önce planları askıya çıkarttı. Sayın Bakanım yaklaşık 2 hafta önce Tahtakale Mahallesiyle alakalı açıklamayı yapmıştı. Çok bekledik ama süreç çok hızlı yönetildi. 2-3 hafta içerisinde toparlandı ve 2 ay içerisinde bölgede inşaatın yapılabileceği bir noktaya geliyoruz. Bölgeyle alakalı bizim için en önemli mesele 5 kat oldu. 5 kat gerçekten önemli bir müjdedir. Tüm bölgedeki komşularımıza da ben buradan selamlarımızı iletiyoruz." şeklinde konuştu.

Küçükoğlu, bölgede 8 binin üzerinde bağımsız birim olduğunu belirterek, "Ama henüz yapılaşma aşamasına gelmemişti. Çok ciddi parseller var. Yani Tahtakale yapılaşması önümüzdeki süreçte muazzam bir kent haline gelecek." dedi.

Mahalle sakinleri imar sorununun çözülmesinde mutlu

Tahtakale Mahallesi'nde yaşayan Özlem Aymaz, 1986 yılından beri bölgede yaşadığını anlatarak, "İmar sorunun çözülmesinden mutluyuz. Gördüğünüz gibi etrafta bir düzen yok. Bunca senedir imar barışı buraya verilmedi. Artık burada her şey olsun istiyoruz. İmar planını çıkmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mahalle sakini Mercan Aydeniz de 1990 yılından beri Tahtakale Mahallesi'nde yaşadığını, çocukluğunun Tahtakale'de çamurla oynayarak geçtiğini dile getirdi.

Aydeniz, imar planıyla ilgili yaşanan gelişmelerden mahalleli olarak çok mutlu olduklarını dile getirerek, şunları söyledi:

"Yıllardır Tahtakale'de kanayan bir yaraydı imar sorunu. İmar sorununun çözümünde emeği geçen Sayın Cumhurbaşkanımıza, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza, Milletvekilimiz Şamil Ayrım'a teşekkür ediyoruz. Çocuklarımız yıllardır Tahtakale'de park, bahçe istedi, çamurda, arazide oyun oynadı. İnşallah bu sıkıntılar çözülecek. Allah nasip ederse kazmayı vuracağız Tahtakale'ye bekliyoruz, çok mutluyuz."