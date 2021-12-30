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AVCILAR TAHTAKALE MAHALLESİ'NDEKİ İMAR PLANI ASKIYA ÇIKTI - Son Dakika

AVCILAR TAHTAKALE MAHALLESİ'NDEKİ İMAR PLANI ASKIYA ÇIKTI

30.12.2021 12:57
AVCILAR TAHTAKALE MAHALLESİ'NDEKİ İMAR PLANI ASKIYA ÇIKTI

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından bir video mesaj yayınlayarak Avcılar'da 40 yıldır beklenen 8 bin 500 sağlıksız konut ve iş yerini ilgilendiren Tahtakale Mahallesi ile Firuzköy Mahallesi'nin bir bölümüne ilişkin imar planlarının tamamlanarak...

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından bir video mesaj yayınlayarak Avcılar'da 40 yıldır beklenen 8 bin 500 sağlıksız konut ve iş yerini ilgilendiren Tahtakale Mahallesi ile Firuzköy Mahallesi'nin bir bölümüne ilişkin imar planlarının tamamlanarak askıya çıkarıldığını duyurdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum dün sosyal medya hesabından bir video mesaj yayınladı. Murat Kurum video mesajda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Tahtakale Mahallesi'ndeki imar planı sorununu çözdüklerini duyurdu. Bakan Kurum mesajında, Söz vermiştik; Tahtakale'de dönüşüm, Tahtakale'de gelecek başlıyor... Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Avcılar ilçemizde Tahtakale Mahallemizin 40 yıllık imar sorununu çözüyor, 8 bin 500 sağlıksız ev ve dükkanı dönüştürüyoruz ifadelerini kullandı.

Bakanlığın internet sayfasında da dün akşam yapılan paylaşımda imar planının askıya çıkarıldığı belirtilirken şu ifadelere yer verildi.

Bakanlığımızın 29.12.2021 tarihli ve 2566592 sayılı yazısı ile; İstanbul Avrupa yakasında yer alan ve rezerv alan sınırları içerisinde bulunan, İstanbul ili, Avcılar ilçesi Firuzköy Mahallesi (Tahtakale mevki) yaklaşık 167 hektarlık alana ilişkin mevcut yapı stoğunun yenilenmesi ve mülkiyet sorunlarının çözülmesine yönelik hazırlanan İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Firüzköy (Tahtakale) Mahallesi'nde Yer Alan Rezerv Yapı Alanının Bir Kısmına İlişkin NİP- 34384042 numaralı 15000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve UİP-73412124 numaralı 11000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı'nın 1 no'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 6306 sayılı Afet Riskli Altındaki Alanların Dönüştürülmesi hakkında Kanun ve 3194 sayılı İmar Kanunun 9'uncu maddesi uyarınca re'sen 29.12.2021 tarihinde onaylandığı bildirilmiştir. Söz konusu planlar, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8b maddesi gereğince 29.12.2021 tarihinden itibaren bir (1) ay (30 gün) süre ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ( Barbaros Mahallesi, Begonya Sk. No9A, 34746 Ataşehirİstanbul) ilan panosu ile internet sitesinde askıya çıkarılmıştır.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı internet sayfasında 1 ay süreyle askıda kalacak imar planı ile ilgili olası itirazlar incelenecek. Bakan Kurum'un sosyal medya hesabından yayınlanan videoda Tahtakale Mahallesi'nin havadan ve yerden görüntülerine yer verildi. Ayrıca bu konuda çalışan mahalle sakinlerinin beklentileri de dile getirildi.

AVCILAR TAHTAKALE MAHALLESİ'NDEKİ İMAR PLANI ASKIYA ÇIKTI
AVCILAR TAHTAKALE MAHALLESİ'NDEKİ İMAR PLANI ASKIYA ÇIKTI
AVCILAR TAHTAKALE MAHALLESİ'NDEKİ İMAR PLANI ASKIYA ÇIKTI
AVCILAR TAHTAKALE MAHALLESİ'NDEKİ İMAR PLANI ASKIYA ÇIKTI

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Tahtakale, Avcılar, Medya, imar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: AVCILAR TAHTAKALE MAHALLESİ'NDEKİ İMAR PLANI ASKIYA ÇIKTI - Son Dakika
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