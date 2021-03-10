AVCILAR TEM'DE YOLA DÜŞEN TAMPON KAZAYA NEDEN OLDU - Son Dakika

Avcılar TEM Otoyolu'nda yola düşen tampondan kaçmak isteyen TIR sürücüsü, motosikletlinin üzerine kırdı. TIR'ın altında kalmamak için manevra yapan motosikletliye arkadan gelen başka bir otomobil çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 22.30 sıralarında Avcılar TEM Otoyolu Mahmutbey Gişeler istikameti Ispartakule mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, TIR sürücüsü Ahet Halilabbasi, yola düşen tampondan kaçmak için direksiyonu sola kırdı. Bu sırada orta şeritte bulunan motosiklet sürücüsü Metin Calagan, TIR'ın altında kalmamak için manevra yaptı. Sol şeritten gelen 34 CLZ 996 plakalı otomobil, Metin Calagan'ın kullandığı motosiklete çarptı. Motosiklet sürücüsü çarpmanın şiddetiyle yola savruldu. Kazayı görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. TIR şoförü Ahet Halilabbasi, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

TIR şoförünün arkadaşı, "Otobanda bir tane tampon vardı. Hangi aracın bilmiyorum yola uçmuş. Bizim TIR geçerken sola kırdı. Motosikletli de sol yaptı. Motosikletli sol yaptığı zaman otomobil de ona çarptı. Burada araçların hepsi tampondan kaçmak için sol yapıyordu." diye konuştu.