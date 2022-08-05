TEM'de kadın sürücüyü kamyonla sıkıştırıp takip taciz etti - Son Dakika
Üye Girişi

TEM'de kadın sürücüyü kamyonla sıkıştırıp takip taciz etti

05.08.2022 09:32
TEM'de kadın sürücüyü kamyonla sıkıştırıp takip taciz etti

Avcılar TEM Otoyolu'nda kamyon sürücüsü aracıyla, orta şeritten giden kadın sürücüyü tampon tampona takip edip rahatsız etti.

Avcılar TEM Otoyolu'nda kamyon sürücüsü aracıyla, orta şeritten giden kadın sürücüyü tampon tampona takip edip rahatsız etti. Yaşanan anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü akşam saatlerinde TEM Otoyolu Ispartakule Mevkii Büyükçekmece istikametinde yaşandı. Aracıyla orta şeritten giden bir kadın, arkasından gelen kamyon sürücüsünün tepkisine maruz kaldı. Son sürat gelen kamyon sürücüsü kadını kilometrelerce tampon tampona takip etti. Yaşanan anlarda ise paniğe kapılan kadın sürücü bir süre aynı şekilde ilerledi. Yolun açılması ve kadının şerit değiştirmesiyle kamyon sürücüsü ise yoluna devam etti. Yaşanan anlar bir vatandaş tarafından da cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Büyükçekmece, TEM Otoyolu, Avcılar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa TEM'de kadın sürücüyü kamyonla sıkıştırıp takip taciz etti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:20 TFF Başkanı Büyükekşi'den 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili açıklama
08:56 KPSS krizi sonrası kozmik odada arama yapıldı! Derinleştirilen soruşturma Cumhurbaşkanı Erdoğan'a rapor halinde sunulacak
08:41 Tahıl taşıyan 3 gemi, denetimden geçmek üzere Ukrayna'dan Türkiye'ye hareket etti
08:26 Brent petrolde büyük düşüş! Motorin ve benzin fiyatlarına da yansıyacak
07:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin bugün Soçi'de görüşecek! Masada hassas konular var
07:43 Aysun Kayacı Bodrum'da ortaya çıktı! Ünlü ismin eski halinden eser yok
00:25 Tecrübeli hakem Jorge Jesus'tan Slovacko karşılaşmasının hakemine tepki: Gölü neden vermedi anlamadım
23:46 KPSS hakkında yeni bir skandal iddiası daha: Türkçe sorularında şifreleme yapılarak cevaplar gizlenmiş
23:40 UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Başakşehir, Breidablik'i 3-1 mağlup etti!
23:39 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ 6'lı masaya mesaj verdi: Mansur Yavaş aday gösterilmezse ben olurum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2022 09:32:44. #1.11#
SON DAKİKA: TEM'de kadın sürücüyü kamyonla sıkıştırıp takip taciz etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement