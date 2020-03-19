AVCILAR TEM OTOYOLU'NDA KAMYONET DEVRİLDİ, TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel AVCILAR TEM OTOYOLU'NDA KAMYONET DEVRİLDİ, TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ - Son Dakika

AVCILAR TEM OTOYOLU'NDA KAMYONET DEVRİLDİ, TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

6 saat önce

Avcılar TEM Otoyolu'nda seyir halinde olan bir kamyonetin lastiği patlayınca devrilerek sürüklendi.

AVCILAR TEM OTOYOLU'NDA KAMYONET DEVRİLDİ, TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ, System.String[]

Avcılar TEM Otoyolu'nda seyir halinde olan bir kamyonetin lastiği patlayınca devrilerek sürüklendi. Sürücüsünün yara almadan kurtulduğu kazada Mahmutbey gişeler istikametine trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza 12.30 sıralarında TEM Otoyolu Ispartakule Mevkii Mahmutbey gişeler istikametinde meydana geldi. 34 SSU 38 plakalı kamyonetin sol arka lastiği henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Sürücü kamyonetin hakimiyetini kaybedince kamyonet devrilerek sürüklendi. Kazanın ardından kamyonetin sürücüsü yoldan geçen diğer sürücüler tarafından kurtarıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken TEM Otoyolu'nun 2 şeridi trafiğe kapandı.

Kamyonetin çekiciyle kaldırılma çalışmaları sırasında trafik Mahmutbey gişeler istikametine bir süre durduruldu. Kamyonetin kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Görüntü dökümü:

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Devrilen kamyonetten görüntü

Kamyonetin düzeltilmesi

Trafiğin tamamen kesilmesi

Trafiğin tekrar açılması


- İstanbul
TEM Otoyolu, Mahmutbey, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 01:48 Kaynak: DHA

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