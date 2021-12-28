Üye Girişi
Avcılar Tem Otoyolunda para yüklü zırhlı araç devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Avcılar Tem Otoyolunda para yüklü zırhlı araç devrildi: 1 yaralı

28.12.2021 17:18

- Avcılar Tem Otoyolunda para yüklü zırhlı araç devrildi: 1 yaralı Avcılar Tem otoyolunda para yüklü zırhlı bir araç, şoförünün bir anlık gözünün kararmasıyla öndeki ticari minibüse çarptıktan sonra devrilerek yan yattı.

- Avcılar Tem Otoyolunda para yüklü zırhlı araç devrildi: 1 yaralı

İSTANBUL - Avcılar Tem otoyolunda para yüklü zırhlı bir araç, şoförünün bir anlık gözünün kararmasıyla öndeki ticari minibüse çarptıktan sonra devrilerek yan yattı. Olayda bir kişi yaralandı.

Olay, Avcılar Tem otoyolunda saat 16.00 sıralarında gerçekleşti. 34 TF 7230 plakalı para yüklü zırhlı aracın sürücüsünün, iddiaya göre bir anda gözü karardı ve önce önünde seyreden 34 DZH 322 plakalı ticari minibüse ardından da bariyerlere çarpıp devrilerek yan yattı. Olay sonrası aracın kapısının açılmaması sebebiyle içerde sıkışan sürücüler itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

" Anlamadığım bir anda çok hızlı bir şekilde oldu"

Devrilen aracın sürücüsü kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri zırhlı aracın çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu. Zırhlı aracın çarptığı ticari minibüsün sürücüsü yaşanan anları anlatarak, "Ben yolda normal bir şekilde seyrederken arkamdan vurdu. Anlamadığım bir anda çok hızlı bir şekilde oldu" dedi.

Avcılar Tem Otoyolunda para yüklü zırhlı araç devrildi: 1 yaralı
Avcılar Tem Otoyolunda para yüklü zırhlı araç devrildi: 1 yaralı
Avcılar Tem Otoyolunda para yüklü zırhlı araç devrildi: 1 yaralı

YORUMLAR
500

TEM Otoyolu, Tragger, Avcılar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Avcılar Tem Otoyolunda para yüklü zırhlı araç devrildi: 1 yaralı - Son Dakika


Melisa Döngel'le aşk yaşadığı öne sürülen Jose Sosa'nın evliliği resmen bitti Melisa Döngel'le aşk yaşadığı öne sürülen Jose Sosa'nın evliliği resmen bitti         
17:54
Aygün Aydın, "Sana neden escort diyorlar?" sorusuna verdiği cevapla gündem oldu! Aygün Aydın, "Sana neden escort diyorlar?" sorusuna verdiği cevapla gündem oldu!         
17:40
Altın bulma ümidiyle madene giren 6 kişi hayatını kaybetti Altın bulma ümidiyle madene giren 6 kişi hayatını kaybetti         
17:15
Sıpanın, köpek gibi davrandığını fark eden adam, ne yapacağını bilemedi Sıpanın, köpek gibi davrandığını fark eden adam, ne yapacağını bilemedi         
16:57
Polis ekiplerini harekete geçiren çakarlı taksi! Şoför birçok suçtan aranıyormuş Polis ekiplerini harekete geçiren çakarlı taksi! Şoför birçok suçtan aranıyormuş         
15:51
İnsanlar dünyadan yok olursa, hangi hayvan egemen olur? İnsanlar dünyadan yok olursa, hangi hayvan egemen olur?         
14:27
Son Dakika! Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan zam tepkisi: Evli ve 2 çocuklu memura 'Aylık 38 lira ile yetinin' denileceğini, düşünmek bile istemiyoruz Son Dakika! Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan zam tepkisi: Evli ve 2 çocuklu memura 'Aylık 38 lira ile yetinin' denileceğini, düşünmek bile istemiyoruz         
13:58
Kurt bebek görenleri şaşırtıyor! Ailesinin tek bir korkusu var Kurt bebek görenleri şaşırtıyor! Ailesinin tek bir korkusu var         
13:03
Ekiplerin pitbull ile imtihanı! Baktılar olmuyor, sakinleştirici iğne kullanmak zorunda kaldılar Ekiplerin pitbull ile imtihanı! Baktılar olmuyor, sakinleştirici iğne kullanmak zorunda kaldılar         
12:25
Polisin girdiği evde dehşete düşüren görüntü! Annesinin cesedini 2 ay boyunca saklamış Polisin girdiği evde dehşete düşüren görüntü! Annesinin cesedini 2 ay boyunca saklamış         
11:37
Çobanın yaptığı hareket büyük şaşkınlık yarattı! Birlikte olmak için kadına sürüden 3 koyun vermiş Çobanın yaptığı hareket büyük şaşkınlık yarattı! Birlikte olmak için kadına sürüden 3 koyun vermiş         
11:35
Başakşehir, Real Madrid'in yıldızı Isco'yu renklerine bağlamak için girişimlerini hızlandırdı Başakşehir, Real Madrid'in yıldızı Isco'yu renklerine bağlamak için girişimlerini hızlandırdı         
11:32
Canlı yayında TOGG'un bagajını açan muhabir, görevli tarafından azarlandı: Açmayın dedik Canlı yayında TOGG'un bagajını açan muhabir, görevli tarafından azarlandı: Açmayın dedik         
10:25
Bir oyuncu daha koronavirüse yakalandı! Bu kez Kenan İmirzalıoğlu Bir oyuncu daha koronavirüse yakalandı! Bu kez Kenan İmirzalıoğlu         
09:15
"Komşum Pınar Deniz'in konuşmalarını dinliyorum" diyen Nursel Ergin'e tepki yağıyor "Komşum Pınar Deniz'in konuşmalarını dinliyorum" diyen Nursel Ergin'e tepki yağıyor         
08:43
Zincir marketlerin indirim açıklamaları gerçek mi? Zincir marketlerin indirim açıklamaları gerçek mi?         
08:42
Numan Kurtulmuş'tan "İBB'ye kayyum atanacak" iddialarına yanıt Numan Kurtulmuş'tan "İBB'ye kayyum atanacak" iddialarına yanıt         
08:22

Son Dakika Haberleri
17:42 Evde televizyon izleyen kadın, ayağının altından geçen 1,5 metrelik kertenkele görünce neye uğradığını şaşırdı
17:40 Aygün Aydın, "Sana neden escort diyorlar?" sorusuna verdiği cevapla gündem oldu!
17:32 Yıldızların ağababası Türkiye'yi ayağa kaldıracak! Galatasaray'dan bomba iddia
17:30 Fiyat İstikrarı Komitesi ilk toplantısını gerçekleştirdi
17:28 Ekmeğin içinden çıkan vida az kalsın can alıyordu! Üretici firma: ''5 bin lira verelim bu olayı kapat''
17:24 TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu bankalara ateş püskürdü: Vicdanlı davranın
17:10 Basketbolcu Muhammed Mustafa Baygül ile mutlu bir birliktelik yaşayan Burcu Binici, sevgilisini öpücüklere boğdu
17:09 Ronaldo'dan şaşırtan hamle! Messi'nin yerine transfer oluyor
16:56 Sıpanın, köpek gibi davrandığını fark eden adam, ne yapacağını bilemedi
16:56 Türkiye Kupası'nda gol yağmuru! Kasımpaşa son nefeste turladı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2021 17:59:09. #1.13#
SON DAKİKA: Avcılar Tem Otoyolunda para yüklü zırhlı araç devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement