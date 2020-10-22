Avcılar terk etti, belediye sahip çıktı - Son Dakika

Gürün belediyesi Avcılar tarafından dağlık alana terk edilen avcı köpeğine sahip çıktı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde yürek burkan bir olay yaşandı. Bozhüyük köyüne av yapmaya gelen avcılar yanlarında getirdikleri avcı köpeğini dağlık bir alanda kaderine terk etti. Köyde yaşayan Davut Tok isimli duyarlı bir vatandaş ise bölgede gezindiği sırada zavallı köpeği fark etti. Tok'un durumu yetkililere bildirmesi üzerine Gürün Belediyesi İtfaiye ekipleri harekete geçti. İlçeye 30 km uzaklıktaki köye giden itfaiye erleri Hamza Bozkurt ve Ercan Türkmen, avcı köpeğini kayalıklardan aşağı indirerek kurtardı. İtfaiye ekipleri tarafından Belediyeye götürülen köpek sağlık kontrollerinin ardından barınağa götürüldü. - SİVAS