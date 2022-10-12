AVCILAR TRAFİĞİ DURDURUP KEDİYİ EZİLMEKTEN KURTARDI - Son Dakika
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AVCILAR TRAFİĞİ DURDURUP KEDİYİ EZİLMEKTEN KURTARDI

12.10.2022 09:17

100 Karayolu'nda aracını durdurup trafiği kesen sürücü, yoldaki kediyi yakalayarak ezilmekten kurtardı.

AVCILAR D-100 Karayolu'nda aracını durdurup trafiği kesen sürücü, yoldaki kediyi yakalayarak ezilmekten kurtardı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, D - 100 Karayolu Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Topkapı istikametinde meydana geldi. Akan trafikte bir kedinin D - 100'ün ortasında yürüdüğünü gören bir sürücü otomobilini durdurup, trafiği kesti. Sürücü yolun karşısına geçmeye çalışan kediyi yakalayarak otomobiline götürdü. Kediyi ezilmekten kurtaran sürücü daha sonra yoluna devam etti. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

D-100 Karayolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AVCILAR TRAFİĞİ DURDURUP KEDİYİ EZİLMEKTEN KURTARDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: AVCILAR TRAFİĞİ DURDURUP KEDİYİ EZİLMEKTEN KURTARDI - Son Dakika
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