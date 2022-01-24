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Avcılar ve Büyükçekmece'de hırsızlık şüphelileri yakalandı - Son Dakika

Avcılar ve Büyükçekmece'de hırsızlık şüphelileri yakalandı

24.01.2022 16:54

Avcılar ve Büyükçekmece'de farkı zamanlarda iki ayrı hırsızlık olayı şüphelileri yakalandı.

Avcılar ve Büyükçekmece'de farkı zamanlarda iki ayrı hırsızlık olayı şüphelileri yakalandı. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Avcılar Meydanı'ndaki bir iş yeri ve Büyükçekmece'deki evden yapılan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Avcılar ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki bir tatlıcıdan 10 bin 330 lira çalındı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Görüntülerde dükkanın yakınına gelen 3 kişiden 1'inin içeri girdiği ve hırsızlık yaptığı, diğer 2 kişinin ise gözcülük yaptığı belirlendi. İncelemeler sonucu kimlikleri tespit edilen şüphelilerden M.S.(22) ve F.Z.B. (19) 19 Ocak tarihinde Esenyurt'ta yakalandı.

Büyükçekmece Türkoba Mahallesi'nde bulunan bir evden ise 6 Ocak tarihinde 30 bin lira değerinde ses sistemi ve elektronik eşya çalındı. Polis ekipleri, 20 Ocak'ta yine Türkoba Mahallesi'nde şüpheli gördükleri bir aracı durdurdu. Yapılan kontrollerde İ.T. (39)'nin, kullandığı aracın plaka bilgilerinin 6 Ocak'taki hırsızlık olayına karıştığı tespit edildi. Şüpheli İ.T. gözaltına alındı. Avcılar'daki hırsızlık olayından gözaltına alınan şüpheli M.S. ve F.Z.B. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanırken, Büyükçekmece'deki hırsızlıktan gözaltına alınan İ.T. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


- İstanbul
Avcılar ve Büyükçekmece'de hırsızlık şüphelileri yakalandı
Avcılar ve Büyükçekmece'de hırsızlık şüphelileri yakalandı
Avcılar ve Büyükçekmece'de hırsızlık şüphelileri yakalandı
Avcılar ve Büyükçekmece'de hırsızlık şüphelileri yakalandı
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Büyükçekmece, İstanbul, Avcılar, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Avcılar ve Büyükçekmece'de hırsızlık şüphelileri yakalandı - Son Dakika
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