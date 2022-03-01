Avcılar ve Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Avcılar ve Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu

01.03.2022 08:53
Avcılar ve Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu

AVCILAR ve Esenyurt'ta düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 6 kilogram metamfetamin ele geçirilirken, biri kadın, diğeri yabancı uyruklu iki şüpheli yakalandı.

AVCILAR ve Esenyurt'ta düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 6 kilogram metamfetamin ele geçirilirken, biri kadın, diğeri yabancı uyruklu iki şüpheli yakalandı.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçunun önlenmesi ve sokak satıcısı-torbacı olarak tabir edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon başlattı. 22 Şubat günü saat 01.00 sıralarında Cihangir Mahallesi'nde bulunan bir sokakta araçla uyuşturucu madde satışı yapıldığı belirlendi. Ekipler sokak içerisinde bir araç bulunduğu içerisinde şüpheli bir kişinin olduğunu tespit ederken, şüpheli araçla kaçmaya çalıştı. G.T. isimli şüpheli kadın kısa sürede yakalandı. Kadının çantasından 5 parça halinde satışı hazır 49.92 gram metamfetamin bulundu. Yapılan araştırmada G.T.'nin uyuşturucu maddeleri Esenyurt'ta bulunan yabancı uyruklu M.N. isimli kişiden temin ettiği belirlendi. M.N. adlı erkek şüphelinin bulunduğu adreste yapılan aramalarda satışa hazır halde çeşitli gramajlarda paketlenmiş olarak 5 kilo 890 gram metamfetamin, 2 hassas terazi 5 bin 765 lira ile 300 dolar bulundu. Bu kişinin farklı suçlardan çok sayıda suç kaydı olduğu belirlendi. Mahkemeye sevk edilen iki şüpheli tutuklandı.


Avcılar ve Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu
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Uyuşturucu suçlarından 31 şahsa işlem yapıldı Uyuşturucu suçlarından 31 şahsa işlem yapıldı

Metamfetamin, Uyuşturucu, Esenyurt, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Avcılar ve Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu - Son Dakika


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