Üye Girişi
Son dakika haber: Avcılar ve Kağıthane'de koronavirüs denetimi - Son Dakika

Son dakika haber: Avcılar ve Kağıthane'de koronavirüs denetimi

20.06.2021 13:57

Son dakika 3. sayfa haberi... Avcılar ve Kağıthane'de koronavirüs denetimi Açık olan eğlence mekanı ve kıraathanedeki 86 kişiye 298 bin 334 lira para cezası kesildi Avcılar ve Kağıthane'de kısıtlama saatinde açık olduğu belirlenen işyerlerine yönelik yapılan denetimlerde 86 şahsa 298 bin 334 lira para cezası kesildi.

Avcılar ve Kağıthane'de koronavirüs denetimi

Açık olan eğlence mekanı ve kıraathanedeki 86 kişiye 298 bin 334 lira para cezası kesildi

İSTANBUL - Avcılar ve Kağıthane'de kısıtlama saatinde açık olduğu belirlenen işyerlerine yönelik yapılan denetimlerde 86 şahsa 298 bin 334 lira para cezası kesildi.

Avcılar ve Kağıthane ilçelerinde korona virüs tedbirleri kapsamında denetime çıkan polis ekipleri kapalı olması gerekirken açık olan işyerlerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Avcılar'da Denizköşkler Mahallesi ve Firuzköy Mahallesi, Kağıthane'de ise Çağlayan Mahallesi ve Hamidiye Mahallelerinde faaliyet gösteren eğlence mekanı, kıraathanelerde yapılan denetimlerde toplamda 86 şahsın, sokağa çıkma yasağını ihlal etmek suretiyle, kısıtlama tedbirlerine ve sosyal mesafe kurallarına aykırı bir şekilde bir arada bulundukları tespit edildi. 86 hakkında 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 282. maddesi gereğince 298 bin 333 bira para cezası uygulanırken, iş yerlerinin faaliyetlerine de geçici olarak son verildi.

Son dakika haber: Avcılar ve Kağıthane'de koronavirüs denetimi
Son dakika haber: Avcılar ve Kağıthane'de koronavirüs denetimi
Son dakika haber: Avcılar ve Kağıthane'de koronavirüs denetimi
Son dakika haber: Avcılar ve Kağıthane'de koronavirüs denetimi

Para Cezası, Kağıthane, Avcılar, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Avcılar ve Kağıthane'de koronavirüs denetimi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Beşiktaş'tan Cyle Larin kararı: 135 milyon TL getiren onu alır 14:23 Beşiktaş'tan Cyle Larin kararı: 135 milyon TL getiren onu alır Bakan Varank paçalarını sıyırıp dereye girdi! Paylaştığı fotoğrafa sosyal medyada gündem oldu 13:54 Bakan Varank paçalarını sıyırıp dereye girdi! Paylaştığı fotoğrafa sosyal medyada gündem oldu Genç kızın hayatını, özel görüntüleriyle tehdit ederek kabusa çevirdi! 50'ye yakın ankesörlü telefon kullanmış 13:34 Genç kızın hayatını, özel görüntüleriyle tehdit ederek kabusa çevirdi! 50'ye yakın ankesörlü telefon kullanmış
Polis katillerinin sevkinde dikkatlerden kaçmayan ayrıntı! Meslektaşları, şehidin fotoğrafını yakalarında taşıdı 13:33 Polis katillerinin sevkinde dikkatlerden kaçmayan ayrıntı! Meslektaşları, şehidin fotoğrafını yakalarında taşıdı Hollanda Ligi'nden 3 önemli takım Ferdi Kadıoğlu'na talip oldu 13:31 Hollanda Ligi'nden 3 önemli takım Ferdi Kadıoğlu'na talip oldu Milli gemi Atmaca'ya özel amblem! Erdoğan ''Hedefi tam isabetten vurdu'' demişti 11:52 Milli gemi Atmaca'ya özel amblem! Erdoğan ''Hedefi tam isabetten vurdu'' demişti
Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece, sıfır makyaj fotoğrafıyla mest etti 11:19 Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece, sıfır makyaj fotoğrafıyla mest etti 35 milyon dolarlık kredi geri ödenmeyince Ankara'daki 35 katlı otel, Alman Aareal Bank'ın oldu 09:59 35 milyon dolarlık kredi geri ödenmeyince Ankara'daki 35 katlı otel, Alman Aareal Bank'ın oldu

Son Dakika Haberleri
14:24 Gülümseten yanıt! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlığını soran genç kıza: Yıkılmadık, ayaktayız
13:54 Burak Elmas başkan olur olmaz 350 milyon euroluk enkazla karşılaştı
13:53 Bakan Varank paçalarını sıyırıp dereye girdi! Paylaştığı fotoğrafa sosyal medyada gündem oldu
13:41 Fenerbahçeli Salih Dursun, İbrahimovic'e özendiği için Şanlıurfaspor'dan kovulmuş
13:33 Polis katillerinin sevkinde dikkatlerden kaçmayan ayrıntı! Meslektaşları, şehidin fotoğrafını yakalarında taşıdı
13:32 Türkiye'nin EURO 2020'de gruptan çıkma ihtimali adeta mucizelere kaldı
13:31 ABD'nin Arizona eyaletinde bir kişi kamyonuyla bisiklet yarışına daldı: 6 kişi yaralandı
13:30 Hollanda Ligi'nden 3 önemli takım Ferdi Kadıoğlu'na talip oldu
11:51 Milli gemi Atmaca'ya özel amblem! Erdoğan ''Hedefi tam isabetten vurdu'' demişti
11:49 Veyis Ateş "Yok" demişti! Sezgin Baran Korkmaz görüşmesinin ses kaydı yayınlandı
Gülümseten yanıt! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlığını soran genç kıza: Yıkılmadık, ayaktayız Gülümseten yanıt! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlığını soran genç kıza: Yıkılmadık, ayaktayız         
14:25
Burak Elmas başkan olur olmaz 350 milyon euroluk enkazla karşılaştı Burak Elmas başkan olur olmaz 350 milyon euroluk enkazla karşılaştı         
13:54
Fenerbahçeli Salih Dursun, İbrahimovic'e özendiği için Şanlıurfaspor'dan kovulmuş Fenerbahçeli Salih Dursun, İbrahimovic'e özendiği için Şanlıurfaspor'dan kovulmuş         
13:41
Türkiye'nin EURO 2020'de gruptan çıkma ihtimali adeta mucizelere kaldı Türkiye'nin EURO 2020'de gruptan çıkma ihtimali adeta mucizelere kaldı         
13:33
ABD'nin Arizona eyaletinde bir kişi kamyonuyla bisiklet yarışına daldı: 6 kişi yaralandı ABD'nin Arizona eyaletinde bir kişi kamyonuyla bisiklet yarışına daldı: 6 kişi yaralandı         
13:32
Ölen oğlu için Ölen oğlu için "Yanına geleceğim" diyerek ağıt yakan adam, Babalar Günü'nde yaşamını yitirdi         
13:30
Veyis Ateş Veyis Ateş "Yok" demişti! Sezgin Baran Korkmaz görüşmesinin ses kaydı yayınlandı         
11:49
İmamoğlu, Akit'e haciz işlemi yaptırdı! Gazete bugün İmamoğlu, Akit'e haciz işlemi yaptırdı! Gazete bugün "Susturamazsınız" manşetiyle çıktı         
10:30
Çocuk kitabında skandal olay! Baba ve kız arasındaki evlilik meşru gösterildi Çocuk kitabında skandal olay! Baba ve kız arasındaki evlilik meşru gösterildi         
09:54
Siyasete atılan Nejat İşler, seçmene ilk mesajını Siyasete atılan Nejat İşler, seçmene ilk mesajını "şimdi tam zamanı" diyerek verdi         
09:53
Komşusunun evini pompalıyla bastı: 1 ölü, 1 yaralı Komşusunun evini pompalıyla bastı: 1 ölü, 1 yaralı         
09:36
Büyük gerçek 10 yıl sonra ortaya çıktı! Sağ kolu, Kaddafi'nin ölmeden önceki son planını anlattı Büyük gerçek 10 yıl sonra ortaya çıktı! Sağ kolu, Kaddafi'nin ölmeden önceki son planını anlattı         
09:29
HDP il binasını basıp bir kişiyi öldüren saldırganın ifadesi hayrete düşürdü: Pişman değilim HDP il binasını basıp bir kişiyi öldüren saldırganın ifadesi hayrete düşürdü: Pişman değilim         
09:16
Bir dönemin aranan turizmcisi içler acısı halde ortaya çıktı Bir dönemin aranan turizmcisi içler acısı halde ortaya çıktı         
17:38
18 yıllık eşinden ayrılan kadın, site bahçesinde davul zurna çaldırıp göbek attı 18 yıllık eşinden ayrılan kadın, site bahçesinde davul zurna çaldırıp göbek attı         
14:02
Adeta ölümü bekledi! Raylarda hareketsizce duran kadın, trenin çarpmasıyla korkunç şekilde hayatını kaybetti Adeta ölümü bekledi! Raylarda hareketsizce duran kadın, trenin çarpmasıyla korkunç şekilde hayatını kaybetti         
12:31
Bakan Soylu: Polislik bir maaş mesleği değildir, kim öyle düşünüyorsa 1 dakika durmasın Bakan Soylu: Polislik bir maaş mesleği değildir, kim öyle düşünüyorsa 1 dakika durmasın         
11:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2021 14:37:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber: Avcılar ve Kağıthane'de koronavirüs denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement