Son Dakika Haberleri: Avcılar ve Küçükçekmece'deki bazı mevkiler için "doğal koruma alanı" kararı
Son Dakika Güncel Avcılar ve Küçükçekmece'deki bazı mevkiler için 'doğal koruma alanı' kararı

Avcılar ve Küçükçekmece'deki bazı mevkiler için "doğal koruma alanı" kararı

8 dakika önce

İstanbul'un Avcılar ve Küçükçekmece ilçelerinde "İç ve Dış Kumsal Mevki Doğal Sit Alanı" olan bölüm, "Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak tescillendi.

Avcılar ve Küçükçekmece'deki bazı mevkiler için

İstanbul'un Avcılar ve Küçükçekmece ilçelerinde "İç ve Dış Kumsal Mevki Doğal Sit Alanı" olan bölüm, "Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak tescillendi.

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, İstanbul'un Avcılar ve Küçükçekmece ilçelerindeki "İç ve Dış Kumsal Mevki Doğal Sit Alanı", Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün 10 Ekim tarihli oluruyla "Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı" olarak tescil edildi.

Alana ait koordinat ve parsel bilgilerine "www.says.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

Öte yandan ilanda, İstanbul'un Sarıyer ilçesi Tarabya Mahallesi Nur Sokak'taki 73 pafta, 397 ada ve 2 parselde bulunan tescilli çam ağacının Bakanlığın 2 Ekim tarihli oluruyla tescil kaydı kaldırıldı.

İlanda, "Söz konusu taşınmaza ilişkin, mülkiyet sahiplerinin adresi tespit edilemediğinden çam ağacının tescil kaydının kaldırıldığı tebliğ olunur." ifadesi yer aldı.

Küçükçekmece, İstanbul, Avcılar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 11:12 Kaynak: AA
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