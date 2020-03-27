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Avcılar ve Zeytinburnu'nda "Yüzde 50"denetimi
6 saat önce
KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında Zeytinburnu ve Avcılar'da, polis ve zabıta tarafından durdurulan minibüslerde yolcu kapasitesinin yarısı kadar yolcu alıp alınmadığı kontrol edildi.
KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında Zeytinburnu ve Avcılar'da, polis ve zabıta tarafından durdurulan minibüslerde yolcu kapasitesinin yarısı kadar yolcu alıp alınmadığı kontrol edildi.
İçişleri Bakanlığı'nın kısa süre önce yayımladığı genelgede "İl ve ilçelerdeki tüm şehir içi ve şehirlerarası toplu taşıma araçları yolcu taşıma kapasitelerinin yüzde 50'si kadar yolcu taşıyacak" denildi. Bunun ardından Zeytinburnu'nda İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Avcılar'da da belediye zabıta memurları yolcu minibüslerini durdurarak kontrol yaparken, yolcu ve sürücülere salgın hastalık riskine karşı bu genelgeyi hatırlatarak, mutlaka uyulması gerektiğini hatırlattılar.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 09:23 Kaynak: DHA
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