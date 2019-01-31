Son Dakika Haberleri: Avcılar Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yem Bıraktı

Avcılar Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yem Bıraktı

48 dakika önce

Bingöl'de avcılar, kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Avcılar Yaban Hayvanları İçin Doğaya Yem Bıraktı, System.String[]
Bingöl'de avcılar, kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Bingöl Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkan Serkan Elçi ile dernek üyelerinden oluşan grup, yaban hayvanları için hazırladıkları ot, et ve tahılı, kar kalınlığının bir metreyi aştığı kırsala taşıdı. Karlı zemine yem bırakan ekipler, daha sonra bölgeden ayrıldı.

Elçi, yaptığı açıklamada, kentte son 10 yılın en soğuk kış mevsiminin yaşandığını, zor koşullardan yaban hayvanlarının da etkilendiğini söyledi.

Yaban hayatındaki her türlü canlı için yaşam alanlarına yem bıraktıklarını dile getiren Elçi, "Yaşam alanlarına girdiğimizde karın bitki örtüsünü tamamen kapattığını gözlemledik. Yem bulmakta sıkıntı yaşayan yaban hayvanları için yemleme çalışması yaptık. Bunu, insani ve avcılık etiği açısından vicdani bir sorumluk olarak görüyoruz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 03:56 Kaynak: AA

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